Cierra el comercio en Mendoza por Argentina contra Inglaterra: a qué hora bajan las persianas

La Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Servicios confirmó que los locales del centro de Mendoza finalizarán la atención desde las 15 por el partido.

El comercio de Mendoza cerrará desde las 15 por el partido de Argentina contra Inglaterra.

El comercio del centro de la Ciudad de Mendoza cerrará sus puertas este miércoles a partir de las 15, con motivo del partido que disputará la Selección argentina frente a Inglaterra en este Mundial 2026. Desde el sector, aseguran que la decisión busca permitir que comerciantes y trabajadores puedan seguir el partido.

Cierre anticipado por el partido La medida fue comunicada por la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys) y en el comunicado señalan que "el apoyo a la Selección Argentina se siente en cada rincón del centro" y afirmó que "este miércoles, los comercios de la zona céntrica cerrarán sus puertas a partir de las 15 horas".

Además, indicó que se trata de "una decisión que nace del corazón y del orgullo de ser parte de esta fiesta nacional".

Convocatoria a realizar las compras por la mañana Desde Cecitys también invitaron a los clientes a organizar sus compras antes del cierre de los locales. "¡Aprovechá la mañana para hacer tus compras y después, todos juntos, a alentar a la Selección!", expresaron.