Argentina se enfrenta a Suiza: cómo es el comercio entre ambos países
Argentina tiene un saldo comercial bilateral positivo con Suiza en los primeros cinco meses del año.
Tras el triunfazo de infarto frente a Egipto para pasar a cuartos de final, Argentina se enfrentará a Suiza por un lugar en semis finales. El comercio entre ambos países arrojó en los primeros cinco meses del año un flujo por US$1.700 millones.
El país exporta a Suiza productos por US$1.326 millones, mientras que importa por US$374,2 millones. Esto arroja un saldo positivo por US$952 millones a favor de la albiceleste.
Exportaciones
Las ventas a Suizas
- Oro para uso no monetario, en formas en bruto de aleación dorada o bullón dorado US$1.307 millones.
- Carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada US$ 7,5 millones.
- Vinos no espumosos y mosto de uva US$ 3,5 milllones.
- Miel natural US$ 2 millones.
Importaciones
Las principales compras de Argentina a Suiza son:
- Productos inmunológicos dosificados o acondicionados para la venta al por menor US$167,5 millones.
- Medicamentos con compuestos heterocíclicos, acondicionados para la venta al por menor US$30 millones.
- Compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno US$15,5 millones.
- Inmunoglobulina G, liofilizada o en solución US$11 millones.
- Café tostado, sin descafeinar US$10 millones.
- Compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno US$10 millones
- Basiliximab, bevacizumab, rituximab, trastuzumab y otros productos inmunológicos US$9,9 millones.
- Relojes de pulsera automáticos US$8.5 millones.
- Aviones y otras aeronaves a turbohélice US$7 millones.
- Medicamentos con compuestos con función amina US$5,8 millones.