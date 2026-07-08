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Argentina se enfrenta a Suiza: cómo es el comercio entre ambos países

Argentina tiene un saldo comercial bilateral positivo con Suiza en los primeros cinco meses del año.

Gonzalo Martínez

Argentina y Suiza mantienen relaciones comerciales.&nbsp;

Argentina y Suiza mantienen relaciones comerciales. 

Imagen generada con IA/MDZ.

Tras el triunfazo de infarto frente a Egipto para pasar a cuartos de final, Argentina se enfrentará a Suiza por un lugar en semis finales. El comercio entre ambos países arrojó en los primeros cinco meses del año un flujo por US$1.700 millones.

El país exporta a Suiza productos por US$1.326 millones, mientras que importa por US$374,2 millones. Esto arroja un saldo positivo por US$952 millones a favor de la albiceleste.

Exportaciones

Las ventas a Suizas

  • Oro para uso no monetario, en formas en bruto de aleación dorada o bullón dorado US$1.307 millones.
  • Carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada US$ 7,5 millones.
  • Vinos no espumosos y mosto de uva US$ 3,5 milllones.
  • Miel natural US$ 2 millones.

Importaciones

Las principales compras de Argentina a Suiza son:

  • Productos inmunológicos dosificados o acondicionados para la venta al por menor US$167,5 millones.
  • Medicamentos con compuestos heterocíclicos, acondicionados para la venta al por menor US$30 millones.
  • Compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno US$15,5 millones.
  • Inmunoglobulina G, liofilizada o en solución US$11 millones.
  • Café tostado, sin descafeinar US$10 millones.
  • Compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno US$10 millones
  • Basiliximab, bevacizumab, rituximab, trastuzumab y otros productos inmunológicos US$9,9 millones.
  • Relojes de pulsera automáticos US$8.5 millones.
  • Aviones y otras aeronaves a turbohélice US$7 millones.
  • Medicamentos con compuestos con función amina US$5,8 millones.

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