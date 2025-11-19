Cinco cartas de estudiantes mendocinos viajarán al espacio en 2027

La propuesta, impulsada por la DGE y la asociación civil ConstelAr Space, convocó a más de 200 alumnos de escuelas públicas.

Las cartas seleccionadas acompañarán a Noel De Castro en una misión espacial educativa prevista para 2027.

Cinco cartas escritas por estudiantes de Mendoza viajarán al espacio en 2027, acompañando a la joven salteña Noel De Castro, astronauta argentina seleccionada por la NASA para una misión espacial educativa. Las cartas fueron sorteadas este martes durante un acto realizado en el sexto piso de Casa de Gobierno, con la presencia de la titular de la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE), Carina Gannam, y el referente de ConstelAr Space, Marcos Bruno.

La convocatoria, destinada a estudiantes de 5º y 6º grado de escuelas de gestión pública, recibió más de 200 correspondencias, entre textos y dibujos. El objetivo central fue estimular la curiosidad científica y fomentar las vocaciones STEAM: Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas.

Cartas físicas y digitales rumbo al espacio Durante el acto, Gannam explicó que las cinco cartas seleccionadas viajarán en formato físico, mientras que el resto será enviado digitalizado en una tarjeta SD. Además, destacó el rol de ConstelAr Space en el impulso de proyectos educativos vinculados a la ciencia y la tecnología.

“Esta asociación civil trabaja con la metodología STEAM, un modelo educativo que también implementa la DGE para favorecer el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad y la imaginación”, señaló.

Por su parte, Marcos Bruno comentó que ConstelAr fue fundada por Noel De Castro, Carolina Renaud y él mismo con la intención de fortalecer y visibilizar las iniciativas espaciales que surgen en todo el país. “Buscamos conectar a los distintos sectores —académico, público, privado y comunitario— para que los proyectos puedan alcanzar su máximo potencial”, afirmó.