Grupo Huentala busca personal para hotelería y gastronomía en Mendoza
Grupo Huentala lanzó nuevas oportunidades de trabajo en Mendoza para quienes tengan experiencia en hotelería y gastronomía.
Grupo Huentala lanzó nuevas oportunidades de trabajo en Mendoza para quienes tengan experiencia en hotelería, vocación de servicio y disponibilidad full time. Las búsquedas están orientadas a cubrir puestos eventuales en el sector gastronómico y de atención al cliente, con incorporación inmediata.
Trabajos ofrecidos por Grupo Huentala
Camarero/a eventual: atención al público y manejo de idiomas
Una de las vacantes disponibles es para camarero/a eventual, con requisitos específicos:
- Vocación de servicio y trato cordial.
- Manejo de idiomas, especialmente inglés y portugués.
- Experiencia comprobable en el rubro.
- Disponibilidad para turnos rotativos.
- El puesto ofrece trabajo en el centro de Mendoza, posibilidad de desarrollo personal y entrada inmediata.
Ayudante de cocina o pastelero/a: formación y carnet vigente
También se busca ayudante de cocina o pastelero/a, con perfil técnico y experiencia en hotelería. Los requisitos incluyen:
- Formación en gastronomía.
- Experiencia previa en puestos similares.
- Carnet de manipulación de alimentos vigente (Ministerio de Salud).
- Disponibilidad full time con turnos rotativos.
- La modalidad es eventual, con posibilidad de crecimiento profesional dentro del grupo.
Cómo postularse
Quienes estén interesados en estas propuestas laborales pueden enviar su CV a [email protected], indicando en el asunto el puesto al que aplican.
Grupo Huentala está vinculado a reconocidas marcas como Sheraton Mendoza Hotel, Huentala Hotel Curio Collection by Hilton, Huentala Wines, Cosmo Casino, entre otras.
Estas oportunidades de trabajo están pensadas para quienes buscan insertarse en el sector turístico y gastronómico de Mendoza, con posibilidades de desarrollo y experiencia en entornos de alta exigencia.