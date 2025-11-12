Ofertas de trabajo en Termas de Cacheuta: cuáles son los requisitos y cómo postular

Termas de Cacheuta lanzó nuevas oportunidades de trabajo en Mendoza para incorporar personal en las áreas de jardinería y construcción.

﻿Termas de Cacheuta amplía su equipo y busca trabajadores para distintas áreas.

La empresa Termas de Cacheuta en Mendoza abrió nuevas vacantes de trabajo para sumar personal a su equipo de infraestructura. Las oportunidades están destinadas a personas con experiencia en jardinería o en el área de construcción, con obras fijas y continuas.

Puestos disponibles en Termas de Cacheuta Por un lado, se busca personal de jardinería para tareas generales de mantenimiento, limpieza de canteros, poda, trasplante de plantas, riego y aplicación de tratamientos químicos. Es necesario tener experiencia en el manejo de herramientas como desbrozadoras o cortadoras de pasto, y contar con al menos un año de experiencia comprobable.

WhatsApp Image 2025-11-12 at 12.03.22 (1) Termas de Cacheuta ofrece trabajo en jardinería y construcción. Foto: Trabajo en Mendoza Además, Termas de Cacheuta está incorporando personal para su equipo de construcción, con vacantes para maestro mayor de obra, capataz, albañiles y ayudantes de albañil. En este caso, se valora la experiencia comprobable (aunque no es excluyente), la disponibilidad horaria y el compromiso con el trabajo.