Miércoles caluroso y con Zonda "leve": qué zonas de Mendoza se verán afectadas y a qué hora

Según Contingencias Climáticas, se espera una jornada ventosa en Mendoza, con una máxima superior a los 30ºC.

Se anuncia la concurrencia de viento Zonda durante las próximas horas en Mendoza.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa que este miércoles 19 de noviembre será una jornada parcialmente nublada y ventosa, con descenso de la temperatura, en Mendoza. La mínima esperada es de 20ºC y la máxima de 32ºC.

También se alerta por viento Zonda leve en Malargüe y precordillera sur entre las 14 y las 19 horas. En tanto que el jueves el fenómeno se extendería a otras zonas de la provincia.

Viento: durante la madrugada, persiste la circulación de viento leve del sur, que se mantiene hasta las 19:00 afectando toda la provincia. Se prevé viento Zonda leve, en Malargüe y precordillera Sur, entre las 14:00 y las 19:00.

Alta montaña: despejado en general, con nubosidad leve en la madrugada y sin precipitaciones. Para el jueves se indica nubosidad variable con ascenso de la temperatura (una máxima de 35ºC), tormentas hacia la noche y precipitaciones en cordillera.

pronostico miércoles El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza. Pasos internacionales Sistema Integrado Cristo Redentor: Habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos.