Miércoles caluroso y con Zonda "leve": qué zonas de Mendoza se verán afectadas y a qué hora
Según Contingencias Climáticas, se espera una jornada ventosa en Mendoza, con una máxima superior a los 30ºC.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa que este miércoles 19 de noviembre será una jornada parcialmente nublada y ventosa, con descenso de la temperatura, en Mendoza. La mínima esperada es de 20ºC y la máxima de 32ºC.
También se alerta por viento Zonda leve en Malargüe y precordillera sur entre las 14 y las 19 horas. En tanto que el jueves el fenómeno se extendería a otras zonas de la provincia.
Te Podría Interesar
Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza
- Viento: durante la madrugada, persiste la circulación de viento leve del sur, que se mantiene hasta las 19:00 afectando toda la provincia. Se prevé viento Zonda leve, en Malargüe y precordillera Sur, entre las 14:00 y las 19:00.
- Nubosidad: cielo despejado en general. Desde las 18:00, Malargüe presentaría nubosidad en aumento.
- Alta montaña: despejado en general, con nubosidad leve en la madrugada y sin precipitaciones.
Para el jueves se indica nubosidad variable con ascenso de la temperatura (una máxima de 35ºC), tormentas hacia la noche y precipitaciones en cordillera.
Pasos internacionales
Sistema Integrado Cristo Redentor: Habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos.
- Uspallata: 11°
- Punta de Vacas: 7°
- Puente del Inca: 5°
- Las Cuevas: 4°
Paso Pehuenche: Habilitado de 9 a 18 horas.