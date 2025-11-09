El ITU lanzó nuevos cursos y capacitaciones laborales para cerrar el 2025
El Instituto Tecnológico Universitario ofrece nuevas capacitaciones cortas y accesibles para mejorar el perfil laboral antes de fin de año.
El Instituto Tecnológico Universitario (ITU) de la Universidad Nacional de Cuyo lanzó una nueva oferta de cursos cortos pensados para quienes buscan capacitarse y sumar herramientas laborales antes de fin de año. Las formaciones se dictarán durante noviembre y diciembre, con modalidad virtual y algunos cupos presenciales.
Las propuestas abarcan áreas con alta demanda en el mercado actual: comercio electrónico, logística, operación de autoelevadores y gestión de costos. Desde la institución destacaron que los lugares son limitados, ya que se prioriza la enseñanza práctica y la formación profesional aplicada.
Estas capacitaciones están abiertas a todo público y no requieren ser estudiante de la UNCuyo. La mayoría de los cursos otorgan certificación universitaria y están diseñados para mejorar la empleabilidad en sectores con creciente inserción laboral.
Capacitaciones con enfoque laboral y práctico
Entre las propuestas más destacadas se encuentran Estrategias SEO SEM para comercio electrónico y Estrategias de Pricing, orientadas a mejorar el posicionamiento y las ventas online. Ambas formaciones apuntan a quienes trabajan con plataformas digitales y desean optimizar su presencia en buscadores y redes sociales.
También se dictarán cursos vinculados al sector logístico, un área clave en el comercio electrónico y la distribución urbana. Allí se incluyen Reingeniería de procesos logísticos, Gestión de costos logísticos y Logística de última milla, con el objetivo de optimizar procesos y reducir costos operativos.
Otra opción de gran demanda es la capacitación en Operación de autoelevadores, que brinda una credencial oficial para operar este tipo de maquinaria según la Resolución 960/2015 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Tiene cupos limitados a 15 personas y requiere experiencia previa en el manejo de autoelevadores.
Cómo inscribirse y toda la información
Además, el ITU ofrece el curso de Renovación de credencial para manejo de autoelevadores, destinado a quienes ya cuentan con una licencia anterior y deben actualizarla. Todas las capacitaciones tienen fechas de inicio programadas entre el 11 de noviembre y el 9 de diciembre de 2025, y las inscripciones ya se encuentran abiertas.
Las personas interesadas pueden consultar detalles e inscribirse a través del correo [email protected] o vía WhatsApp al 0261-152479877, de lunes a viernes de 8.30 a 14.30.
Con una amplia variedad de propuestas orientadas al trabajo, el ITU refuerza su compromiso con la educación práctica y la vinculación con el sector productivo mendocino, impulsando nuevas oportunidades de formación antes de que finalice el año.