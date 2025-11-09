El ITU lanzó nuevos cursos y capacitaciones laborales para cerrar el 2025

El Instituto Tecnológico Universitario (ITU) de la Universidad Nacional de Cuyo lanzó una nueva oferta de cursos cortos pensados para quienes buscan capacitarse y sumar herramientas laborales antes de fin de año. Las formaciones se dictarán durante noviembre y diciembre, con modalidad virtual y algunos cupos presenciales.

Las propuestas abarcan áreas con alta demanda en el mercado actual: comercio electrónico, logística, operación de autoelevadores y gestión de costos. Desde la institución destacaron que los lugares son limitados, ya que se prioriza la enseñanza práctica y la formación profesional aplicada.

Estas capacitaciones están abiertas a todo público y no requieren ser estudiante de la UNCuyo . La mayoría de los cursos otorgan certificación universitaria y están diseñados para mejorar la empleabilidad en sectores con creciente inserción laboral.

Entre las propuestas más destacadas se encuentran Estrategias SEO SEM para comercio electrónico y Estrategias de Pricing, orientadas a mejorar el posicionamiento y las ventas online. Ambas formaciones apuntan a quienes trabajan con plataformas digitales y desean optimizar su presencia en buscadores y redes sociales.

Inscripciones abiertas para los cursos cortos del ITU: opciones en comercio electrónico, logística y operación de maquinaria.

También se dictarán cursos vinculados al sector logístico, un área clave en el comercio electrónico y la distribución urbana. Allí se incluyen Reingeniería de procesos logísticos, Gestión de costos logísticos y Logística de última milla, con el objetivo de optimizar procesos y reducir costos operativos.

Otra opción de gran demanda es la capacitación en Operación de autoelevadores, que brinda una credencial oficial para operar este tipo de maquinaria según la Resolución 960/2015 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Tiene cupos limitados a 15 personas y requiere experiencia previa en el manejo de autoelevadores.

Cómo inscribirse y toda la información

ambientación cursado itu uncuyo 16.jpg Cursos cortos, prácticos y con certificación: la nueva propuesta del ITU para los últimos meses del año.

Además, el ITU ofrece el curso de Renovación de credencial para manejo de autoelevadores, destinado a quienes ya cuentan con una licencia anterior y deben actualizarla. Todas las capacitaciones tienen fechas de inicio programadas entre el 11 de noviembre y el 9 de diciembre de 2025, y las inscripciones ya se encuentran abiertas.

Las personas interesadas pueden consultar detalles e inscribirse a través del correo [email protected] o vía WhatsApp al 0261-152479877, de lunes a viernes de 8.30 a 14.30.

Con una amplia variedad de propuestas orientadas al trabajo, el ITU refuerza su compromiso con la educación práctica y la vinculación con el sector productivo mendocino, impulsando nuevas oportunidades de formación antes de que finalice el año.