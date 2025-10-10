Lanzan una serie de cursos para formar profesionales en la industria gamer

La Universidad Champagnat presentó una nueva oferta de certificaciones profesionales orientadas al universo de los videojuegos , un sector que no para de crecer y que demanda perfiles cada vez más especializados. Las capacitaciones son 100% online y apuntan a conectar la formación académica con el mercado laboral digital.

curso La industria gamer se ha convertido en una de las más potentes del mundo, superando en ingresos al cine y la música juntos. En Argentina, cada vez más jóvenes buscan profesionalizar su pasión por los videojuegos y transformarla en una salida laboral concreta, aprovechando el auge de la economía digital y los nuevos modelos de trabajo remoto.

Con este panorama, la Facultad de Informática y Diseño de la Universidad Champagnat abrió la inscripción para cuatro certificaciones:

Todos los cursos se dictarán entre noviembre y diciembre de 2025 a través del campus virtual.

La propuesta busca cubrir un vacío de formación en Latinoamérica como lo es el de los profesionales que entienden tanto el lenguaje del videojuego como las estrategias de comunicación y desarrollo necesarias para posicionarlo. “Cada curso ofrece herramientas prácticas para insertarse en una industria que combina creatividad, tecnología y negocios”, destacan desde la universidad.

La certificación en Prensa y Comunicación para Videojuegos apunta a periodistas, comunicadores, diseñadores y desarrolladores interesados en gestionar la imagen y promoción de títulos digitales. Incluye módulos sobre marketing, storytelling, prensa especializada y cultura gamer, además de un trabajo final basado en un plan integral de comunicación.

Por su parte, el programa de Gestión de Comunidades y Marketing de Contenidos entrena a los participantes en la creación de comunidades activas, campañas digitales y estrategias de visibilidad para proyectos indie o grandes estudios, un área en pleno auge dentro de la economía digital.

Gamer Mania Fest (41).jpg Los videojuegos ya superan al cine y la música en ingresos, y la demanda de profesionales especializados sigue creciendo. Santiago Tagua/MDZ

Nuevos perfiles y oportunidades laborales

Otra de las propuestas destacadas es la certificación en Herramientas de Prototipado de Videojuegos, que enseña a conceptualizar y validar ideas sin necesidad de saber programar. El objetivo es permitir que creativos y diseñadores puedan probar mecánicas, sistemas o narrativas de forma ágil antes de desarrollar un juego completo.

También se ofrece una certificación en Música Interactiva para Videojuegos, destinada a músicos, productores y compositores que busquen especializarse en el diseño sonoro adaptativo. En este curso se utilizan programas profesionales como Wwise y FMOD, con prácticas aplicadas a motores como Unity.

Todas las certificaciones combinan clases sincrónicas, trabajo autónomo y proyectos prácticos. Los cupos son limitados y las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de octubre o el 7 de noviembre, según el programa.

Muchos gamers optan por amar su setup comprando en Chile Foto: Freepik La economía digital impulsa nuevas profesiones, y la industria gamer se consolida como una de las más atractivas. Freepik

Una puerta de entrada a la economía digital

Estas propuestas académicas reflejan cómo la economía digital ha ampliado sus horizontes y generado empleo en sectores que hace pocos años parecían impensados. Por esto, la profesionalización del ecosistema gamer puede abrir oportunidades para comunicadores, artistas, programadores y creativos que busquen combinar su formación con la innovación tecnológica aplicada al gaming.