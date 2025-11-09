El IPV invertirá más de $1.400 millones en veinte viviendas en San Rafael

El Gobierno avanza con el plan “Mendoza Construye” y destina más de $1.400 millones a la construcción de veinte casas del IPV en el sur provincial.

El IPV anunció dos licitaciones públicas para construir veinte viviendas en San Rafael con una inversión que supera los $1.400 millones.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) anunció dos nuevas licitaciones públicas para construir veinte viviendas en el departamento de San Rafael, en el marco del programa Mendoza Construye, Línea 1. Las obras se ejecutarán en los barrios Jaime Prats y Manos Unidas, con diez unidades habitacionales en cada uno y un plazo de ejecución de diez meses.

La inversión provincial supera los $1.400 millones, una cifra que demuestra el impulso estatal a la construcción de hogares en el sur mendocino. El monto total destinado asciende a $714.541.915,69 para el barrio Jaime Prats y $701.042.894,40 para Manos Unidas, sumando una inversión conjunta que busca mejorar el acceso a la vivienda propia para familias del departamento.

apertura de sobres ipv san rafael El programa "Mendoza Construye" se ha convertido en una herramienta clave para la expansión urbana planificada en toda la provincia. A través de esta iniciativa, se busca reducir el déficit habitacional, brindar soluciones concretas a familias mendocinas y fomentar el crecimiento equitativo de los departamentos.

Detalles de la licitación y participación ciudadana La apertura de sobres está prevista para los días 3 y 4 de diciembre de 2025, en el Departamento de Compras y Licitaciones del IPV, ubicado en Lavalle 92, Ciudad de Mendoza.