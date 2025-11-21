El SMN anticipa un repunte de las temperaturas: se esperan máximas extremas tras el temporal

Tras las tormentas del jueves, el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) anticipó el ingreso sobre el centro y norte del territorio nacional, de aire cálido. En ese escenario, se espera un ascenso de temperaturas progresivo y sostenido, con marcas que se ubicarán ampliamente por encima de lo habitual para fines de noviembre.

Este comportamiento dominará el fin de semana largo y continuará durante la próxima semana, impulsando condiciones más típicas de un escenario cercano a “La Niña”. No sólo la región central sentirá el impacto: en el norte argentino se prevén temperaturas extremas, con valores que podrían quebrar los registros históricos del mes.

En los próximos días, el avance de aire más cálido ya permitirá que ciudades de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba o San Luis alcancen máximas entre 34 °C y 36 °C. El predominio de aire seco acentuará la sensación térmica elevada y favorecerá jornadas de calor firme.

En el norte del país, el calentamiento será aún más contundente. Se proyectan temperaturas que oscilarán entre 40 °C y 44 °C en provincias como Santiago del Estero, Formosa y Chaco.

La tendencia continuará durante la próxima semana. Miércoles y jueves aparecen como los días críticos, con máximas que podrían ubicarse cerca de los 38 °C y alcanzar picos de 40 °C en sectores del oeste de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y San Luis.

¿Cuándo podría cambiar el tiempo?

La masa de aire cálido y el persistente viento norte dominarán la escena hasta el jueves o viernes próximos. Recién en ese período comenzaría a avanzar un frente frío desde el extremo sur del país, aportando un cambio en la circulación y la posibilidad de un descenso de temperatura.

Ese sistema podría reinstalar condiciones inestables sobre el norte patagónico y el sur de la región pampeana, con eventuales chaparrones aislados y un alivio progresivo.

Mientras tanto, el panorama inmediato estará marcado por calor sostenido, atmósfera estable y la consolidación de aire seco sobre gran parte del territorio argentino.