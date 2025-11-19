Avanza un proyecto que busca modificar el protocolo del uso de armas para la Policía

El objetivo es equiparar el uso de las armas al que tienen las fuerzas federales con la modificación de una serie de artículos clave.

La Cámara de Diputados le dio meda sanción a una modificación de la Ley de Policías que pretende actualizar el protocolo del uso de las armas, adecuando la actuación de los funcionarios de las fuerzas de seguridad locales con los de las fuerzas federales.

La reforma es impulsada por el legislador Gustavo Cairo (La Libertad Avanza) y Enrique Thomas (PRO Libertad), y prevé una serie de modificaciones a los Artículos 2° y 9° de la Ley 6722, mediante los cuales se modifican las circunstancias “fácticas y normativas" que autorizan la utilización de armas de fuego por parte del personal policial.

Para ello, enumeran diversas circunstancias en las que los efectivos policiales pueden hacer uso de sus armas reglamentarias. A la vez, se amplían las previsiones de la Ley en relación a los casos en los que los efectivos policiales no tienen obligación de identificarse en forma previa a la utilización del arma reglamentaria, y se define con mayor claridad los supuestos de "peligro inminente".

El proyecto La iniciativa incorpora los incisos 4 a 8 al Artículo 2° de la Ley 6722, respecto a en qué consiste el servicio de seguridad. Aquí se agregan:

4.- Actuar para asegurar la persona y sus bienes amenazados en casos de inseguridad y peligro inminente, en incendio, inundación, explosión u otros siniestros.

5.- Proveer a la defensa de funcionarios, agentes, empleados y bienes del Estado Provincial.

6.-Asegurar la defensa oportuna de su autoridad, esgrimiendo sus armas cuando fuere necesario, conforme lo establecido en esta ley y principios generales.

7.-Asumir toda actividad de observación y vigilancia para cumplir sus fines específicos.

8.-Asegurar el orden en espacios públicos debiendo prevenir conflictos y velar por la integridad física de transeúntes, haciendo cesar el delito”. De igual forma propone modificaciones en los incisos 7 y 8 del Artículo 9°, e incorpora los incisos 7 bis y 8 bis, disponiendo: