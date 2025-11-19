Presenta:

Política

Andrea Bocelli

En fotos: la intimidad del encuentro entre Andrea Bocelli y Javier Milei

El tenor Andrea Bocelli recibió una de las máximas condecoraciones del Estado argentino a manos del mandatario Javier Milei.

El presidente Javier Milei otorgó este miércoles al mediodía la Condecoración de la Orden de Mayo al prestigioso tenor italiano Andrea Bocelli, quien realizó dos presentaciones en el país. El encuentro se dió en Casa Rosada e incluyó la interpretación de Por una cabeza y Bésame mucho por parte del reconocido cantante.

Mirá las fotos del íntimo encuentro entre Andrea Bocelli y Javier Milei

