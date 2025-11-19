En fotos: la intimidad del encuentro entre Andrea Bocelli y Javier Milei

El presidente
otorgó este miércoles al mediodía la Condecoración de la Orden de Mayo al prestigioso tenor italiano Javier Milei , quien realizó dos presentaciones en el país. El encuentro se dió en Andrea Bocelli e incluyó la interpretación de Casa Rosada Por una cabeza y Bésame mucho por parte del reconocido cantante.
Mirá las fotos del íntimo encuentro entre Andrea Bocelli y Javier Milei
Andrea Bocelli con Javier Milei 1
Andrea Bocelli con Javier Milei 2
Andrea Bocelli con Javier Milei 3
Andrea Bocelli con Javier Milei 5
Andrea Bocelli con Javier Milei 7
Andrea Bocelli con Javier Milei 8
Andrea Bocelli con Javier Milei 9
Andrea Bocelli con Javier Milei 10
Andrea Bocelli con Javier Milei 11
Andrea Bocelli con Javier Milei 13
Andrea Bocelli con Javier Milei 14
Andrea Bocelli con Javier Milei 15
Andrea Bocelli con Javier Milei 16
Andrea Bocelli con Javier Milei 17
Andrea Bocelli con Javier Milei 20
Andrea Bocelli con Javier Milei 21
Andrea Bocelli con Javier Milei 0
Andrea Bocelli con Javier Milei 22
Andrea Bocelli con Javier Milei 23
Andrea Bocelli con Javier Milei 24
Andrea Bocelli con Javier Milei 25
Andrea Bocelli con Javier Milei 26
Andrea Bocelli con Javier Milei 27
Andrea Bocelli con Javier Milei 28
Andrea Bocelli con Javier Milei 29
Andrea Bocelli con Javier Milei 30
Andrea Bocelli con Javier Milei 31
Andrea Bocelli con Javier Milei 32
Andrea Bocelli con Javier Milei 33
Andrea Bocelli con Javier Milei 34
