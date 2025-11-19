Miércoles de ópera: Javier Milei recibió a Andrea Bocelli en la Casa Rosada y lo condecoró con la Orden de Mayo

Fanático confeso de la ópera, Javier Milei suele reunir a su círculo íntimo los domingos en la Quinta de Olivos para escuchar a los máximos exponentes del género. Sin embargo, este miércoles mudó su pasión a la Casa Rosada para recibir a un invitado muy especial: el cantante lírico italiano Andrea Bocelli , a quien condecoró con la Orden de Mayo.

Faltando diez minutos para las 10, el personal de Casa Militar comenzó el habitual operativo para despejar el Patio de las Palmeras ante la llegada de Milei. Mientras tanto, en Balcarce 50 los mozos hacían circular bandejas de entradas y canapés hacia el Salón Blanco del Palacio de Gobierno, que se preparaba para un evento inusual.

Consultado por este medio, un funcionario perfumado y recién afeitado para la ocasión, se limitó a revelar que el presidente se preparaba para recibir la visita de “un cantante internacional” que estaba de paso por la Argentina. La confirmación oficial llegaría minutos después: Milei iba a entregarle una condecoración a Andrea Bocelli.

El famoso tenor italiano llegó al país para brindar dos shows, uno el lunes en el Teatro Colón y otro el martes en el Hipódromo de San Isidro, donde hizo gala de todo su repertorio lírico e incluso subió al escenario a la cantante rosarina Nicky Nicole.

Antes de continuar su gira en San Pablo, Bocelli aprovechó la oportunidad para conocer la Casa Rosada que comenzaba a llenarse de funcionarios.

Orden de Mayo y un salón repleto de funcionarios

Los ministros Pablo Quirno (Cancillería), Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Diego Santilli (Interior), Mario Lugones (Salud); Luis Petri (Defensa); el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fueron algunas de las figuras de la plana mayor del Gobierno que se hicieron un hueco en la agenda para escuchar al cantante.

A la partida también se sumó el asesor presidencial Santiago Caputo y sus principales tuiteros de Las Fuerzas del Cielo, como el asesor Lucas ‘Sagaz’ Luna, el jefe de bloque de LLA en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo, y Tomás Jurado, más conocido como El Peluca Milei.

En un Salón Blanco repleto, Javier Milei le entregó a su invitado de honor la distinción que simboliza "el reconocimiento de la Argentina a quienes por sus méritos se hacen merecedores de una de las más altas distinciones que confiere el país".

El repertorio de Andrea Bocelli en Balcarce 50

"Vivo este momento como si fuera un sueño", manifestó Bocelli tras recibir la medalla de manos del presidente, y agregó: "Nací en la campaña toscana, en Italia, con un gran amor por la música. Nunca me hubiera imaginado que un día llegaría a recibir un reconocimiento como este. Quiero agradecerles a todos desde lo profundo de mi corazón. También a todo el público que me ha recibido con tanto afecto en Argentina. Espero volver pronto".

Luego de sus breves palabras, el artista se sentó frente a un piano y tocó el tango Por una cabeza, para después cantar en español el clásico Bésame mucho, despertando aplausos en el auditorio.

Para despedirlo, la orquesta de Aeropuertos Argentina tocó un pasaje del aria Nessum Dorma, de la ópera Turandot, y el presidente se acercó nuevamente para conversar con él una última vez.

Embed - El Presidente Milei condecora a Andrea Bocelli en Casa Rosada | 19.11.2025

Noticia en desarrollo.