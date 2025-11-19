Javier Milei celebró los dos años de la victoria en el ballotage que lo llevó a la Presidencia y destacó a Karina

A dos años del ballotage que lo enfrentó con el candidato del Frente de Todos Sergio Massa , Javier Milei recordó el día en que " Argentina elegió al primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad".

Con una foto donde se lo ve abrazar a su hermana Karina Milei, el mandatario celebró el cumplimiento de sus promesas de campaña y ratificó su intención de avanzar con las llamadas "reformas de segunda generación".

"La Libertad Avanza. Hace dos años Argentina elegía al primer Presidente liberal libertario de la historia de la humanidad", rememoró Milei, y agregó: "Desde el primer día de la gestión nos hemos dedicado a cumplir cada una de las promesas de campaña, a punto tal que las mismas fueron completadas en menos de dos años, pese a toda la máquina de impedir del statu-quo".

En ese sentido, el presidente remarcó su próximo objetivo luego del triunfo electoral en las elecciones legislativas y prometió marcar el rumbo hacia el progreso.

"Hoy, luego del respaldo en las urnas del pasado 26 de Octubre renovamos nuestro compromiso con todos los argentinos para implementar todas las reformas de segunda generación, de modo tal que de una vez por todas, entremos en el sendero que haga a la Argentina grande nuevamente. Viva la libertad carajo", finalizó.

Dos años de La Libertad Avanza

El 19 de noviembre de 2023, el libertario se impuso con el 56% de los votos frente al entonces ministro de Economía de Alberto Fernández en una elección sin precedentes para el país. Un candidato sin partido, sin estructura, y con menos de dos años de carrera política había vencido al peronismo gobernante para inaugurar un cambio de modelo.

En ese sentido, tras el triunfo en los comicios de octubre, donde volvió a superar al justicialismo kirchnerista, esta vez denominado Fuerza Patria, Milei se propuso avanzar con las llamadas reformas de segunda generación, que incluye la reforma laboral, la tributaria y la del Código Penal.

Junto con el Presupuesto, serán los principales temas a tratar durante las sesiones extraordinarias del Congreso que el oficialismo convocará a partir del 10 de diciembre, con la nueva conformación de las cámaras.