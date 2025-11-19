Miércoles de ópera: Javier Milei recibe a Andrea Bocelli en la Casa Rosada

Diez minutos antes de las 10, el presidente Javier Milei llegó a una Casa Rosada en plenos preparativos para recibir a "un cantante internacional que está de paso por el país".

Tras brindar un espectáculo en el Teatro Colón y el Hipódromo de San Isidro, Andrea Bocelli visitará la Casa Rosada.

Fanático confeso de la ópera, Javier Milei suele reunir a su círculo íntimo los domingos en la Quinta de Olivos para escuchar a los máximos exponentes del género. Sin embargo, este miércoles mudará su pasión a la Casa Rosada para recibir a un invitado muy especial: el cantante lírico italiano Andrea Bocelli.

Faltando diez minutos para las 10, el personal de Casa Militar comenzó el habitual operativo para despejar el Patio de las Palmeras ante la llegada de Milei. Mientras tanto, en Balcarce 50 los mozos hacían circular bandejas de entradas y canapés hacia el Salón Blanco del Palacio de Gobierno, que se preparaba para un evento inusual.

Consultado por este medio, un funcionario perfumado y recién afeitado para la ocasión, se limitó a revelar que el presidente se preparaba para recibir la visita de “un cantante internacional” que estaba de paso por la Argentina. La confirmación oficial llegaría minutos después: Milei iba a entregarle una condecoración a Andrea Bocelli.

El famoso tenor italiano llegó al país para brindar dos shows, uno el lunes en el Teatro Colón y otro el martes en el Hipódromo de San Isidro, donde hizo gala de todo su repertorio lírico e incluso subió al escenario a la cantante rosarina Nicky Nicole.

Antes de continuar su gira en San Pablo, Bocelli aprovechó la oportunidad para conocer la Casa Rosada que comenzaba a llenarse de ministros.