Nuevo cruce entre Lilia Lemoine y Lourdes Arrieta: "La maldad afea"

La diputada nacional libertaria Lilia Lemoine volvió a arremeter contra la diputada nacional por Mendoza Lourdes Arrieta burlándose de su cambio físico. "Es la maldad. La maldad afea. O el kuka12....", escribió Lemoine en su cuenta de X.

La legisladora libertaria compartió una serie de fotos en las que Arrieta aparece sonriendo en el marco de la discusión de comisiones.

Tras las críticas por su cambio físico, Arrieta recogió el guante y respondió con ironía sin nombrar a Lemoine. "Pensar que cuando estaba en LLA me consumía la ansiedad y la pasaba muy mal. Ahora soy feliz", escribió en su cuenta de X.