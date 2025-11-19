YPF: la Corte de Nueva York fijó fecha para la apelación argentina por las acciones
La Cámara del Segundo Circuito de Nueva York escuchará en marzo de 2026 los argumentos de Argentina para evitar entregar las acciones de YPF.
En el marco de la causa que se tramita en Estados Unidos, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York fijó fecha para la audiencia en la que escuchará los argumentos orales en la apelación argentina por la entrega de las acciones de la YPF a los beneficiarios del fallo por la expropiación.
Según confirmó Sebastián Maril, de Latam Advirsors, la audiencia será en la semana del 3 de marzo de 2026. Esa misma semana también se escucharán los argumentos orales en la apelación realizada por una ONG.
Noticia en desarrollo...