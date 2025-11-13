El dato de la inflación y la "buena noticia": Vaca Muerta atrae inversiones récord

La inflación del 2.3% como un dato "no tan malo" y el boom en Vaca Muerta, con YPF a la cabeza y una proyección de exportaciones masivas de petróleo.

En su habitual espacio en MDZ Radio, el economista Carlos Burgueño abordó dos temas centrales de la actualidad económica: el reciente dato de inflación y el robusto crecimiento de las inversiones en Vaca Muerta, que constituye "la buena noticia" del día.

Escuchá la columna completa en MDZ Radio: 13-11-2025 - MC - Carlos Burgueño - Columna económica Sobre el índice de inflación Al referirse al índice de octubre, que fue del 2,3% a nivel nacional, Burgueño lo calificó como un dato que "podría haber sido peor", considerando el contexto. "Si venimos de una inflación de dos dígitos, siete, ocho, de tener estacionada una inflación cerca del 2%, en un mes inestable, como fue octubre - fuimos a votar con un dólar a 1.500 y muchas incógnitas- no es un dato tan malo", explicó.

El columnista fundamentó su análisis en dos factores clave: la incertidumbre política preelectoral y el comportamiento de los precios regulados. "Toda incógnita política se traslada en este país a precios. Y la verdad es que el 2,3% podría haber sido peor", afirmó. Al desagregar los componentes que impulsaron el índice, identificó que "son precios regulados. ¿Qué son precios regulados? Precios que de alguna manera tienen algún tipo de control del Estado", detallando que se trata de "los tickets de los transportes los maneja el Estado" y "servicios, sobre todo servicios para el hogar y para las industrias como luz, agua, gas, y fundamentalmente el combustible".

Respecto a la situación fiscal y monetaria, Burgueño señaló: "Por acá están sucediendo un montón de cosas que el propio Gobierno comenta, que es la no emisión monetaria, el control del gasto público, etc., etc. No hay emisión de pesos". En conclusión, evaluó que "2,3% es un dato, como decían nuestras abuelas, para ocuparse, quizá no para preocuparse".

La buena noticia: inversión récord en Vaca Muerta El eje central de su análisis positivo se centró en el sector energético. Burgueño destacó los balances presentados por varias empresas, enfatizando que "Vaca Muerta está en un momento de esplendor, de crecimiento y sobre todo, lo más importante, de una proyección enorme".