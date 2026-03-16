Parque Industrial Vaca Muerta: cómo es el proyecto y qué beneficios tiene para la cadena de valor

No hay dudas que Vaca Muerta es, junto a la minería, el mascarón de proa de esta etapa de la economía argentina, con foco en la apertura y las exportaciones, aunque claramente la formación no convencional ya es una realidad, mientras que los megaproyectos mineros presentados en el RIGI están en fases iniciales y falta bastante para la producción.

Este lunes a las 16 tendrá lugar un hecho trascendental en la vida de la formación de shale oil y gas, y es la inauguración del Parque Industrial Vaca Muerta , una nueva infraestructura diseñada para alojar a empresas proveedoras del sector de hidrocarburos.

El parque industrial está localizad en un punto estratégico en la localidad de Añelo, concretamente en el kilómetro 5 de la Ruta Provincia 17, en el corazón de la formación no convencional. Sus impulsores buscan así dar una respuesta a la creciente demanda de infraestructura logística e industrial en Vaca Muerta, que hoy el vector más dinámico de la industria energética argentina.

El proyecto fue desarrollado por ZLT, una empresa con sede en Rosario, especializada en el desarrollo, gestión y administración de negocios en distintos puntos del país. Cuenta con el acompañamiento de Grupo Flecha Bus, Grupo Corven, La Segunda Seguros, Andreu, MBC, Qala Desarrollos, Soldini Stock, Avalian, Grupo Beraldi y Las Taperitas, como socios estratégicos que respaldan el proyecto y un dato a destacar es que el proyecto se desarrolló contratando mano de obra 100% de Neuquén.

“El Parque Industrial Vaca Muerta viene a satisfacer la creciente demanda de infraestructura en la región más estratégica del sector hidrocarburífero argentino. Con un modelo financiero sólido y un diseño escalable, el proyecto está posicionado para generar altos retornos y un impacto positivo en la economía regional”, señalaron desde la compañía desarrolladora.

La localización en Añelo no es antojadiza sino que es resultado de una decisión estratégica, dado que en los últimos años se consolidó como uno de los principales nodos Logísticos de Vaca Muerta, donde concentran sus operaciones empresas petroleras, contratistas y proveedores de servicios especializados.

Con un posicionamiento a sólo cinco minutos de Loma Campaña, el bloque operado por YPF y Chevron y uno de los primeros en explotar el petróleo y el gas no convencional, el parque industrial será clave para facilitar el posicionamiento estratégico de compañías que abastecen al sector petrolero, con "infraestructura moderna, conectividad y acceso logístico directo a las principales áreas de operación", señalan fuente de la desarrolladora.

Proveedoras de Vaca Muerta

“El parque industrial está destinado a las distintas empresas que tienen que hacer pie en Vaca Muerta y acoplarse a la cadena de valor de la industria, ya sea porque ya están trabajando y vendiéndole al desarrollo o porque quieran desembarcar. Lo que planteamos es un emprendimiento de alta calidad en materia de infraestructura de servicios para que las empresas puedan llegar y hacer el soft landing en Vaca Muerta de una manera simple, segura y con seguridad jurídica, porque cada uno de los lotes tiene escritura”, anticipó Gino Zavanella, director de ZLT.

Y agregó: “El parque está emplazado en Añelo, sobre la Ruta 17, frente al bypass que conecta con la Ruta 7, en un radio de 100 kilómetros de los principales centros urbanos como Neuquén, Cutral Co y Rincón de los Sauces. Demanda una inversión de más de 10 millones de dólares y va a haber lugar para unas 100 empresas que instalen sus bases operativas”-

Por su parte, el director de ZLT explicó que esperan que “se construyan más de 200.000 metros cuadrados de naves logísticas e industriales dentro del predio, lo que significa una inversión adicional de entre 30 y 40 millones de dólares”.

El masterplan

El masterplan fue diseñado específicamente para la industria energética, abarcando 106 lotes industriales, con superficies que van desde 1.350 metros cuadrados hasta 27.000 metros cuadrados, y considerando criterios de flexibilidad para empresas de diferentes tamaños.

El parque tiene 24 hectáreas destinadas específicamente al desarrollo de lotes, mientras que el resto corresponde a infraestructura, circulación y servicios comunes. Además se garantizan lotes escriturables, infraestructura completa, terrenos flexibles para distintos tipos de operaciones, ubicación estratégica dentro del corredor energético y naves industriales llave en mano.

Y en cuanto a infraestructura los servicios disponibles incluyen red eléctrica, red de agua, fibra óptica, red de cloacas, calles pavimentadas con asfalto, cordón cuneta, alumbrado público, seguridad privada las 24 horas y múltiples accesos al predio.