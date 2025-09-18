Camino minero: los pasos que los proveedores deben seguir para lograr un contrato

En el actual contexto de desarrollo de la minería argentina , muchos proveedores de servicios y productos buscan un lugar en la actividad. Sin embargo, en muchos casos no saben cómo ser parte de un proyecto minero . El camino requiere una estrategia clara y el cumplimiento de ciertos requisitos.

La abogada Camila Salcedo , especialista en Derecho Minero y Ambiental, puntualizó algunas de las cuestiones claves que deben tener en cuenta las personas físicas o jurídicas que quieren ser proveedores mineros. Un error común que Salcedo destaca es el intento de los proveedores de abarcar demasiados servicios a la vez, lo que juega en contra de la posibilidad de lograr un contrato.

Las empresas mineras prefieren proveedores que se especializan en un tema. Por ejemplo, un proveedor de drones puede posicionar su servicio específicamente para la minería . Un proveedor debe presentarse a una empresa minera con una oferta de servicio específica. Después de eso, puede crear alianzas con otras empresas para ofrecer otros servicios.

"Lo primero que hacemos es una revisión interna del cliente. Generalmente se presentan con una sociedad, puede ser una S.A., una S.A.S., una S.R.L. No importa mucho la conformación societaria con la que se presente, hay que ver qué trayectoria tiene", explicó la abogada.

"Mucha gente no tiene remota idea de cómo arrancar. De repente va a haber una licitación y no saben qué papeles tienen que tener. A lo mejor llegan a la licitación y no tienen una factura, no tienen los registros en orden y todas las otras cosas. El primer paso es tomarse el tiempo para poner en orden la sociedad. Tomarse el tiempo para asesorarse", indicó.

Poner la casa en orden antes de buscar clientes

De acuerdo a la especialista, antes de presentarse a una empresa minera el proveedor necesita una evaluación interna para determinar si cumple con los requisitos y si tiene una base sólida. El cumplimiento normativo, el estado financiero y la especialización en el servicio son puntos clave en esta etapa.

Conformación societaria : se analiza el tipo de sociedad (SA, SRL, SAS). Es crucial que el objeto social de la empresa tenga una relación con la industria minera, no necesariamente debe mencionar la minería, pero sí relacionarse con el trabajo en el sector.

: se analiza el tipo de sociedad (SA, SRL, SAS). Es crucial que el objeto social de la empresa tenga una relación con la industria minera, no necesariamente debe mencionar la minería, pero sí relacionarse con el trabajo en el sector. Situación legal y financiera : es fundamental tener los balances y las actas al día.

: es fundamental tener los balances y las actas al día. Registro y facturación : el proveedor debe estar registrado para emitir facturas, ya que las empresas mineras no contratan sin estos requisitos. La informalidad no tiene lugar en el sector.

: el proveedor debe estar registrado para emitir facturas, ya que las empresas mineras no contratan sin estos requisitos. La informalidad no tiene lugar en el sector. Código de ética : se revisa el cumplimiento normativo interno, con protocolos y un código de ética. Esto es fundamental para empresas medianas y grandes.

: se revisa el cumplimiento normativo interno, con protocolos y un código de ética. Esto es fundamental para empresas medianas y grandes.

La estrategia externa: definir el objetivo y buscar alianzas

Una vez que la empresa cumple con los requisitos internos, el siguiente paso es desarrollar una estrategia para interactuar con las empresas mineras. Esto implica una revisión externa que guía al proveedor para que la postulación a un proyecto sea exitosa.

Análisis del proyecto : El proveedor debe analizar el proyecto al que se quiere postular, así como los requerimientos específicos de la empresa minera. Es necesario determinar si las características del proveedor encajan con las necesidades de la empresa.

: El proveedor debe analizar el proyecto al que se quiere postular, así como los requerimientos específicos de la empresa minera. Es necesario determinar si las características del proveedor encajan con las necesidades de la empresa. Análisis de asociación : Se analizan los pros y contras de asociarse con otras empresas, como la constitución de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) .

: Se analizan los pros y contras de asociarse con otras empresas, como la constitución de una . Pliego licitatorio: Se asiste al proveedor en la confección del pliego licitatorio.

Vinculación con la comunidad y el marco legal

Salcedo analizó que las empresas mineras trabajan en una vinculación temprana con las comunidades, las que pasan incluso a tener el lugar de un stakeholder, o accionista, más de la empresa. Esta política de vinculación se relaciona, entre otras cosas, con el desarrollo de proveedores locales. La abogada destacó que el fomento de la capacitación y la adecuación normativa de los proveedores permite a las empresas mineras contar con profesionales idóneos.

Teniendo todo lo señalando en cuenta, quien quiera ser proveedor también debe considerar el marco normativo, que combina leyes nacionales, provinciales y municipales. Por eso a la hora de asesorarlos se les guía sobre el derecho ambiental y social para cumplir con las normativas y los estándares comunitarios. El conocimiento de registros nacionales, como el Registro Fiscal de Actividades Mineras (ARCA) en AFIP, también suma valor al proveedor.