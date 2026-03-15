Miles de mendocinos coparon el Parque para ver un espectáculo de alto vuelo

El Parque General San Martín volvió a ser escenario de uno de los eventos más convocantes del año. Este domingo se realizó una nueva edición de Regatas Vuela , el festival aéreo, acuático y deportivo organizado por el Club Mendoza de Regatas que reunió a miles de mendocinos alrededor del lago .

Desde temprano, el movimiento se concentró principalmente en la orilla este del lago , donde muchas familias llegaron con mantas, reposeras, mesas y el clásico mate para pasar la mañana. Otros se encontraron con el evento casi por casualidad mientras caminaban, corrían, andaban en bicicleta o paseaban a sus mascotas por el parque.

La organización estimó que alrededor de 60 mil personas siguieron el espectáculo desde distintos puntos del parque . El paisaje habitual del lago se transformó por completo con una multitud que buscaba el mejor lugar para ver las exhibiciones aéreas.

La jornada comenzó con la Banda Militar Talcahuano del Regimiento de Infantería de Montaña 11 de Tupungato, que abrió el evento con un show musical en el sector del Rosedal. Allí también se instalaron distintos puestos de fuerzas de seguridad y organizaciones participantes, lo que atrajo a una gran cantidad de público.

En ese sector también hubo presentaciones del grupo de folclore del Club Mendoza de Regatas, que acompañó la música con bailes tradicionales. Mientras tanto, la feria improvisada alrededor del lago ofrecía algodón de azúcar, helados, pororó, bebidas, churros, pastelitos y otros productos que fueron muy buscados durante toda la jornada.

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Los puestos vinculados al ámbito militar también despertaron curiosidad entre los visitantes. Se podían ver gorras, brújulas, linternas, mochilas, relojes e incluso termos con forma de misiles, que llamaban la atención de grandes y chicos.

Bomberos, fuerzas y atracciones para los más chicos

Espectáculo Regatas Vuela 2026 CAMIÓN DE BOMBEROS Joaquín Moreno / MDZ

Uno de los focos de atención para los niños fueron los camiones de bomberos, donde muchos pudieron subirse para sacarse fotos. Participaron escuadrones de distintos puntos de la provincia, como bomberos de Ciudad, San Martín y La Paz, además de brigadas de rescate.

También estuvieron presentes integrantes del Regimiento de Granaderos a Caballo, que se convirtieron en otro de los puntos más buscados para fotografías. Las familias se acercaban para retratar a los chicos junto a los uniformes históricos.

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A lo largo del parque también se veían vendedores ambulantes con juguetes de helicópteros y aviones, que rápidamente se transformaron en souvenirs del evento para los más chicos que querían sentirse parte del espectáculo.

El momento más esperado: los vuelos sobre el lago

Regatas Vuela 2026 Vuelo IA 63 Pampa Joaquín Moreno / MDZ

El punto más esperado de la jornada llegó con los vuelos de exhibición sobre el Lago del Parque General San Martín. Los aviones IA-63 Pampa realizaron pasadas que fueron seguidas con atención por el público que miraba hacia el cielo desde la orilla.

También participaron helicópteros, entre ellos aeronaves de la Policía de Mendoza y del Ejército, que realizaron vuelos suspendidos sobre el lago. En algunos momentos incluso ejecutaron maniobras coordinadas, generando fuertes corrientes de aire que levantaban el agua y sorprendían a quienes estaban cerca del club.

Regatas Vuela Helicóptero Policía de Mendoza (16:9) Joaquín Moreno / MDZ

Uno de esos vuelos suspendidos generó un efecto particular sobre el lago, levantando olas y hasta despeinando a quienes observaban el espectáculo desde la pileta del club Regatas.

El cierre de la jornada

Regatas Vuela Saludo de las reinas Joaquín Moreno / MDZ

Otro de los momentos tradicionales fue el paseo en lancha de la Reina y la Virreina Nacionales de la Vendimia 2026, acompañadas por las reinas del Club Mendoza de Regatas. La recorrida por el lago fue muy aplaudida por el público que seguía el evento desde la costa.

Entre los asistentes también estuvo el diputado nacional y ex ministro de Defensa, Luis Petri, quien se acercó al evento para presenciar parte de las exhibiciones. Además, el presidente del club, Jorge Aguirre Toum, junto al coordinador de natación Claudio Capezzone, participaron del izamiento de la bandera.

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El cierre tuvo un toque inesperado y refrescante. Los bomberos que tenían su stand junto al lago terminaron la jornada arrojando agua hacia el público, lo que fue celebrado por quienes estaban cerca, especialmente en una jornada calurosa que reunió a miles de mendocinos en el parque.