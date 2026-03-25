Con una inversión de US$ 14 millones levantarán un nuevo hotel de lujo en Valle de Uco

Luego de un año complejo y en un proceso de reacomodamiento, el enoturismo mendocino tendrá un nuevo proyecto hotelero de lujo . Con una inversión de US$ 14 millones y la particularidad de ser un “condo hotel”, se presentó oficialmente un desarrollo destinado a la alta gama en el corazón del Valle de Uco .

Se trata de Fierro Valle de Uco - Luxury Hotel and Resort, un proyecto del grupo que conforman Esteban y Andrés Rosberg, Edward Holloway y Federico Zavala y que ya cuentan con el reconocido Hotel Fierro en Palermo, Buenos Aires, que en esta oportunidad se asociaron con Habiti, un estudio de arquitectura y desarrollador muy importante de la capital argentina.

El nuevo emprendimiento hotelero se emplazará en la Finca Los Arbolitos, donde también se emplaza La Morada Life, otro proyecto hotelero del grupo que combina distintos formatos de alojamiento. “Hace tiempo venimos trabajando en esta idea. Nos dimos cuenta de que La Morada ha sido un éxito, pero también que había mercado para otro tipo de producto dentro del mismo predio. Ahí nace la idea de desarrollar un segundo hotel, en una zona de viñedos, aprovechando el entorno natural”, contó Edward Holloway, chef irlandés y uno de los inversores del proyecto.

El nuevo desarrollo, parte de la evolución de los dos formatos que ya tienen en el grupo. Por un lado, Fierro, un hotel boutique de 27 habitaciones que abrió hace 15 años y que desde hace 10 años está posicionado como el número uno en Tripadvisor en Buenos Aires, en gran parte por su combinación con una destacada propuesta gastronómica.

Y, por el otro, La Morada Life, abarca La Morada Life Hotel, con 32 unidades, cocina y jacuzzi propios; La Morada Life Pods, con 30 unidades de dos dormitorios; y La Morada Life Homes -44 lujosas casas con tres dormitorios, piscina privada y una gran terraza con vistas a la cordillera de los Andes-.

Todos, incluso el nuevo proyecto, tienen en común su forma de inversión. Se trata de un “condo hotel”, donde venden las habitaciones a inversores que pueden usarlas una cierta cantidad de noches al año y luego participan de la renta del hotel. Cada inversor puede comprar una habitación. Tiene derecho a uso anual y el resto del tiempo esa unidad entra en operación hotelera. Las ganancias se distribuyen entre todos los propietarios.

Se trata de una alternativa que combina la seguridad de un activo inmobiliario con el potencial de generar ingresos a partir de la operación hotelera, sin tener que ocuparse de la gestión diaria. Incluso, la renta anual puede llegar a duplicar la de otras inversiones inmobiliarias como departamentos u oficinas.

Este es un formato probado y que ha dado sus resultados. “En Fierro Hotel, cada habitación tiene un dueño y desde 2010 se vienen distribuyendo utilidades anualmente, superando las expectativas. En La Morada también funciona muy bien: aunque es un proyecto más nuevo, ya se están haciendo distribuciones cada dos meses”, describió Holloway.

En tanto, la operación del proyecto está en su totalidad en manos de Resolve, la empresa que Edward Holloway comanda junto a su esposa Constanza Pro, y que tiene a cargo propuestas enoturísticas y gastronómicas, además de la Fierro y La Morada, como las de Alfa Crux y Finca Agostino.

Edward Holloway chef irlandés 1.jpg Rodrigo D'Angelo / MDZ

Cómo será el nuevo hotel

El flamante proyecto se encuentra actualmente en una etapa inicial de remoción de tierra, con la idea de para la segunda mitad de este 2026 comenzar con su construcción, para terminarla para 2028. Similar a lo que puede ser una propuesta “all inclusive”, la idea es que los huéspedes que lleguen allí puedan encontrar todo en un mismo lugar.

“Las distancias en el Valle de Uco son grandes. Durante el día la gente visita bodegas, pero a la noche quiere quedarse en el hotel, descansar y no tener que manejar para salir a cenar. Por eso, uno de los factores clave del éxito de La Morada fue contar con un restaurante con una carta amplia, que permita al huésped quedarse varios días sin necesidad de salir”, destacó Holloway.

El nuevo desarrollo estará emplazado en los que sus creadores consideraron “el lote más privilegiado” de las más de 400 hectáreas de la propiedad. “Tiene vistas tanto a la montaña como al valle y hacia el este. A partir de eso, el diseño se basó en dos principios: aprovechar la vista 360 grados e integrar el edificio con el paisaje”, describió el empresario.

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La arquitectura está a cargo de Fernando Soto de Habiti, una compañía que cuenta con más de 10.000 metros cuadrados construidos en Buenos Aires y proyectos en la costa y en San Martín de los Andes. “Inicialmente pensamos una forma en “U”, pero evolucionó hacia un diseño en forma de aro. Aunque la arquitectura es moderna, se integra con el entorno. Por ejemplo, incorporamos un roof garden de 4.000 metros cuadrados, con senderos y espacios para eventos. La idea es que, visto desde arriba, el edificio prácticamente se camufle con el paisaje”, anticipó Holloway.

El hotel tendrá 68 habitaciones y el posicionamiento esperan que sea diferente al de La Morada, apuntando a un segmento de lujo con un viajero que busca otro tipo de experiencias. “Hoy el cliente que llega al Valle de Uco es un perfil ABC1, con expectativas de servicio y amenities de nivel internacional. Más aún considerando lo remoto del destino: no podés depender de trasladarte para acceder a un spa o a ciertos servicios, todo tiene que estar resuelto dentro del hotel”, manifestó.

Dentro de los servicios el nuevo hotel contará con espacios dedicados a la enogastronomía a cargo de Holloway y Andrés Rosberg como sommelier. Tendrá restaurante, wine garden, cava de degustaciones, wine bar y el roof garden. En cuanto a los amenities y espacios públicos pondrá a disposición un spa de montaña, piscina indoor y outdoor, terrazas, gimnasio y rooftop sendero.