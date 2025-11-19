Tras el acuerdo comercial con EE.UU, el canciller Pablo Quirno se reunió por primera vez con el embajador chino

A menos de una semana del anuncio del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos , en otro claro gesto del vínculo geopolítico de Javier Milei con Donald Trump , el canciller Pablo Quirno se reunió por primera vez con el embajador de China, Wang Wei .

El encuentro, confirmado por fuentes diplomáticas, ocurrió esta semana en medio de un secretismo total. No hubo ninguna comunicación oficial y mucho menos foto.

Sin embargo, no hay precisiones sobre el cónclave. Pese al rotundo respaldo de la gestión libertaria al país norteamericano, funcionarios del Gobierno siguen manteniendo relación con Wei y otras autoridades chinas. De hecho, más allá de las medidas que viene adoptando el presidente a favor del líder republicano, el gigante asiático se convirtió en el principal socio comercial de Argentina, de acuerdo a los últimos datos del Indec correspondientes a septiembre.

En el noveno mes del año, el intercambio de bienes dio un monto de US$ 3.109 millones entre exportaciones (US$ 1.293 millones) e importaciones (US$ 1.816 millones) y superó el flujo con Brasil que abarcó US$ 2.892 millones.

Fuentes de Casa Rosada afirman que el posicionamiento “a favor de Occidente no alterará el fuerte vínculo comercial que existe con China”. “Que tomemos medidas a favor de Estados Unidos y de Occidente, no significa que atentemos la obvia importancia de China para nosotros en términos comerciales”, agregaron este miércoles.

Este intento de pragmatismo de Milei, al menos en términos diplomáticos, pretende que no se rompa el diálogo con Pekin, aún en un contexto en el cual Estados Unidos reclama abiertamente que Argentina y otros países de la región dejen de depender de China en todo concepto. Desde la asistencia financiera a través del swap hasta la relevancia de la potencia oriental en términos de inversiones y participación en la infraestructura y energía, entre otros rubros donde la Casa Blanca quiere recuperar el terreno perdido.

Esta fue la premisa que pronunció antes de asumir como embajador en Argentina, Peter Lamelas, quien fue enviado a Buenos Aires con ese propósito, incluso con la finalidad de hablar con los gobernadores para evitar acuerdos provinciales con China. Lamelas, a diferencia de Wei, publicitó sus abrazos con Quirno y Milei, tras ser recibido en la Casa Rosada la semana pasada.

La agenda de Pablo Quirno

La actividad inmediata para el canciller será viajar a Sudáfrica, donde se llevará a cabo la cumbre del G20. Será el principal representante argentino ya que el mandatario no participará, acoplándose a Trump que pegó el portazo.

Previamente, recibió en las últimas horas al canciller uruguayo Mario Lubetkin y recibirá en los próximos días a su par paraguayo Rubén Ramiro Lezcano, y de Israel, Gideon Sa’ar.