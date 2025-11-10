Cumbre Celac-UE: sin canciller y con un funcionario menor, Argentina votó contra puntos clave

Argentina estuvo representada por un subsecretario de Pablo Quirno en la cumbre de Santa Marta y rechazó artículos sobre Gaza, Cuba y la desinformación.

Pese a que el Gobierno nacional no envió al canciller Pablo Quirno a Colombia, Argentina participó de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea (Celac-UE) con un funcionario de tercera línea, quien fue el encargado de votar contra puntos clave del documento final.

El encuentro contó con la presencia del mandatario anfitrión, Gustavo Petro, y de sus pares de Brasil, Lula Da Silva, y de España, Pedro Sánchez. Argentina, por su parte, optó por guardar al flamante ministro de Relaciones Exteriores y envió al subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro.

Quirno ABECEB El canciller Pablo Quirno, envió a un subsecretario a la cumbre de la Celac. Foto: Prensa ABECEB Qué votó Argentina en la cumbre de la Celac En la cumbre celebrada en Santa Marta, la postura primante fue de cuestionamiento hacia el presidente estadounidense Donald Trump. En ese marco, el funcionario argentino votó contra algunos puntos del documento final de la cumbre.

Entre ellos, Navarro le sacó tarjeta roja al inciso 10, que planteó “reconocer los esfuerzos en curso para alcanzar la paz en la región y destacamos nuestro apoyo al proceso de paz en Colombia, con el respaldo de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas”.

Ese mismo punto establecía “abordar la importancia de la seguridad marítima y de la estabilidad regional en el Caribe. Coincidimos en la relevancia de la cooperación internacional, el respeto mutuo y el pleno cumplimiento del derecho internacional, incluso en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el tráfico ilícito de drogas”.