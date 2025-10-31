La división canes de la Policía de Córdoba sorprendió con un video en "modo Halloween"

Lolita, Fresa y Negra, de la División Canes de la Policía de Córdoba, participaron del “operativo dulce o truco” para promover el lema: “Bromas sí, daños no”.

La división canes de la Policía de Córdoba se mostró en "modo Halloween"

La ternura y la conciencia ciudadana se unieron este Halloween. La División Canes de la Policía de Córdoba sorprendió con una original campaña preventiva bajo el lema “Bromas sí, daños no”, donde tres de sus integrantes más queridos —Lolita, Fresa y Negra— salieron a escena disfrazadas para promover una celebración responsable.

El denominado operativo “Dulce o truco” se llevó adelante con un toque de humor y empatía, buscando acercar a la comunidad un mensaje claro: disfrutar la Noche de Brujas sin generar perjuicios ni poner en riesgo a otras personas o animales.

La división canes de la Policía de Córdoba sorprendió en Halloween La división canes de la Policía de Córdoba sorprendió en Halloween Campaña preventiva de Halloween “Halloween también se vive en nuestra División Canes”, destacaron desde la fuerza en su cuenta de TikTok, que suele sorprender con videos originales llenos de picardía y muchas veces al ritmo de cuarteto. En esta ocasión, las imágenes muestran a las perritas listas para llenar sus canastas con huesitos alimenticios y contagiar alegría.