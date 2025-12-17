Las líneas de subte que extenderán sus horarios el fin de semana por distintos eventos

La red de Subte de la Ciudad de Buenos Aires modificará sus horarios habituales durante esta semana. Entre el miércoles 17 y el sábado 20 de diciembre de 2025, tanto la línea D como la línea H extenderán su servicio nocturno para acompañar la salida del público de distintos eventos masivos.

Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) dispuso una ampliación excepcional de horarios en dos líneas de la red para responder al aumento de la demanda generado por recitales y shows de gran convocatoria. La medida apunta a facilitar el regreso de miles de personas durante la noche y la madrugada.

La decisión se enmarca en una estrategia de adaptación operativa que busca acompañar el movimiento cultural y musical que atraviesa la ciudad durante la semana, especialmente en zonas cercanas a grandes estadios.

Los conciertos de Airbag , programados para el miércoles 17 y jueves 18 de diciembre en el Estadio Monumental, motivaron la extensión del horario de la línea D.

Durante esas jornadas, el servicio funcionará hasta las 2 de la madrugada. El último tren partirá desde la estación Congreso de Tucumán a la 1:30, punto clave por su cercanía al estadio y su conexión con distintos barrios del norte porteño.

Estaciones habilitadas para descenso

En este esquema especial, el servicio contará con paradas restringidas únicamente para descenso de pasajeros en las siguientes estaciones:

Olleros

Palermo

Pueyrredón

9 de Julio

Desde la empresa explicaron que la selección responde al caudal habitual de usuarios y a la posibilidad de combinar con otras líneas de Subte y medios de transporte de superficie. El objetivo es ordenar la desconcentración y reducir aglomeraciones al finalizar los recitales.

Línea H: refuerzo especial por evento en Huracán

El sábado 20 de diciembre, la extensión horaria alcanzará a la línea H debido al espectáculo “Párense de Manos”, que se realizará en el estadio de Huracán.

En este caso, el último tren saldrá desde la estación Caseros a las 2 de la madrugada. Al igual que en la línea D, el servicio nocturno permitirá únicamente el descenso de pasajeros en estaciones estratégicas.

Estaciones habilitadas en la línea H

Humberto 1°

Once – 30 de Diciembre

Corrientes

Santa Fe – C. Jáuregui

La definición de estas paradas se basó en el tránsito esperado y en la necesidad de distribuir al público de manera eficiente hacia distintos puntos de la ciudad.