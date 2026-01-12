Cuánto costaban los autos hace 100 años en Argentina y el mundo

Hace 100 años (1926), un automóvil Ford T costaba lo mismo que unos pocos meses de salario. Los valores que marcaron época en Argentina y el mundo.

Hace 100 años , el precio de un auto definía inclusión o privilegio. Mientras el Ford T democratizaba la movilidad global, marcas como Rolls-Royce y Hispano-Suiza simbolizaban el lujo extremo. Hoy, con vehículos que superan los 30.000 dólares , la pregunta vuelve a ser la misma: ¿para quién es realmente el automóvil ?

El gran quiebre del siglo XX fue el Ford Model T . En 1926 costaba entre 260 y 360 dólares en Estados Unidos, y entre 350 y 500 dólares en Argentina , ya con aranceles incluidos. Su producción en masa permitió que el automóvil dejara de ser un objeto de élite.

En Argentina, el Ford T fue clave para el transporte rural, el comercio y la vitivinicultura. Para un trabajador urbano, representaba entre tres y seis meses de salario , una barrera alta pero alcanzable. Por primera vez, el auto ingresaba a la vida cotidiana.

Embed - Automóviles hace 100 años

Europa: entre lo popular y lo artesanal

Mientras Ford apostaba a volumen, Europa ofrecía otros caminos.

El Opel 4/8 PS (también conocido como "Doktorwagen") salía $940 USD en 1926 equivalente aproximadamente a 15,000-20,000 euros en 2026, o cerca de $16,500-$22,000 USD. También de fabricación alemana, el Laubfrosch 4 PS (fabricado en 1926) se vendía en ese año a $450 USD y hoy alcanza un valor actual de $10,000 U$S.

Por un lado, los compactos accesibles, como el Austin 7 británico o el Citroën 5CV francés, que rondaban precios similares al Ford T y apuntaban a la clase media urbana.

citroen 5cv

El Citroën SCV Type C (o 5CV/5HP) de 1926 tenía un precio original en Francia de aproximadamente 8.500 francos franceses. Al tipo de cambio de 1926 (30.838 francos por USD), esto equivale a entre $276 y 300 dólares. Era un auto económico.

Por otro, sobrevivía el lujo artesanal. El Hispano-Suiza H6 de 1926 fue un automóvil de lujo de España con un precio original estimado entre 8.000 y 12.000 dólares estadounidenses en su época, equivalente a un alto costo para la élite. En valores ajustados por inflación a 2026, esto representaría aproximadamente entre 140.000 y 210.000 dólares, aunque los precios actuales de mercado para ejemplares restaurados varían ampliamente de 143.000 a más de 1 millón de dólares según subastas recientes. Y el chasis base del Roll Royce Phantom I se vendía por alrededor de 3.500 USD en 1926, equivalente a unas 1.800 libras esterlinas en ese momento. Modelos completos con carrocería lujosa, como "The Phantom of Love", alcanzaban los 4.500 libras (cerca de 22.500 USD), tres veces el promedio de un Rolls-Royce estándar.

info 1926 precios autos argentina

Argentina y los aranceles: un auto más caro que en origen

En los años veinte, los aranceles a la importación elevaban los precios finales entre un 20 y un 50%, según cilindrada y peso. Aun así, el Ford T seguía siendo el más accesible del mercado.

Ese esquema anticipó el proteccionismo industrial que se profundizaría tras la crisis de 1930 y sentó las bases para la futura industria automotriz nacional. El auto popular no solo fue un producto: fue una política de desarrollo.

Cien años después, el escenario cambió. En 2026, un auto cero kilómetro básico en Argentina cuesta el equivalente a varios años de salario medio, muy lejos de la proporción de 1926.

Mientras tanto, los vehículos de alta gama —Ferrari, Rolls-Royce, Bentley— mantienen el mismo rol simbólico que hace un siglo: exclusividad absoluta. La diferencia es que hoy incluso el “auto popular” dejó de serlo para amplios sectores.

Precios y contexto en dos momentos clave de la historia del automóvil

Indicador clave 1926 2026

Auto más accesible Ford Model T Auto chico base

Precio USD 260–360 (EE.UU) / USD 18.000–25.000 (Argentina)

USD 350–500 (Argentina)

Equivalente actual USD 4.500 Precio real de mercado

Salarios necesarios 3–6 meses 3–5 años

Producción En masa, estandarizada Globalizada, alta tecnología

Impuestos y aranceles 20–50% según país 50–70% del precio final

Segmento de lujo Rolls-Royce Phantom I Rolls-Royce, Ferrari, Bentley

Precio del lujo USD 20.000 Desde USD 300.000

info 1926 precios autos

1926 vs. 2026: la comparación clave

1926 : el auto más barato equivalía a meses de salario

2026 : el auto más barato equivale a años de ingresos

Antes : producción masiva para incluir

Ahora: tecnología, impuestos y costos que excluyen

La paradoja es clara: el automóvil nació como una promesa de democratización y, cien años después, vuelve a ser un símbolo de desigualdad.

Del Ford T al auto moderno: cien años de precios que explican cómo el automóvil pasó de ser un sueño alcanzable a un bien cada vez más lejano.

La historia de los autos también es la historia del poder adquisitivo.