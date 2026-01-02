Vacaciones: adónde (y cómo viajaban) los argentinos hace 100 años
Un siglo de viajes: los cinco destinos que marcaron a la Argentina hace 100 años, en 1926, vs los lugares que más turistas se espera para 2026.
Un recorrido comparativo entre 1926 y 2026 muestra cómo cambiaron los hábitos de viaje, los destinos preferidos y el perfil de los turistas en Argentina, a lo largo de un siglo marcado por la modernización, la tecnología y la globalización.
Hotel Bristol de Mar del Plata hace 100 años. Foto: wikipedia/commons
#TurismoHistórico
En 1925, viajar era un privilegio reservado a sectores acomodados y a una incipiente clase media. El tren era el principal medio de transporte y los destinos más visitados eran urbanos o balnearios tradicionales. Mar del Plata se consolidaba como la capital del verano, mientras Buenos Aires atraía visitantes por su vida cultural, su arquitectura y su creciente fama internacional.
EL turismo de esa época era estacional, concentrado en pocos meses del año y profundamente ligado al ocio elegante. Las estadías eran largas y los viajes, parte de un ritual social que incluía hoteles emblemáticos, paseos y vida nocturna selecta.
Mar del Plata hace 100 años, según esta imagen del Archivo General de la Nación.
#DestinosClásicos
Además de Mar del Plata y Buenos Aires, otros puntos clave del mapa turístico de 1925 eran Córdoba, por su valor religioso y universitario; el Delta del Tigre, como escapada corta desde la capital; y las Cataratas del Iguazú, que ya despertaban admiración internacional aunque su acceso era complejo y limitado.
Estos destinos compartían una característica central: estaban pensados casi exclusivamente para el turismo nacional y dependían de la infraestructura ferroviaria y fluvial para su desarrollo.
Los viajes no solo implicaban descanso, sino también pertenencia social. Hoteles emblemáticos, paseos tradicionales y una temporada estival bien definida estructuraban un turismo elitista, urbano y profundamente estacional. Imagen: archivoferroviario.com.ar.
Así era el tren cuando hace 100 años en sus tiempos como principal medio de transporte de Argentina y era común las publicaciones que abordaban los "estilo sociales" en este transporte (como lo demuestra además la siguiente imagen).
Plaza de las Tendillas (Córdoba): 1926 vs 2025. Imágenes: cordobapedia.wikanda.es y sientecordoba.com
#TurismoActual
Un siglo después, el escenario es radicalmente distinto. En 2026, el turismo argentino es masivo, diverso y global. El avión avanza cada vez más, en tanto que otros medios de transporte como el tren han retrocedido. En cuanto a los destinos, la naturaleza como destino ha ido ganando protagonismo. Las Cataratas del Iguazú se transformaron en uno de los sitios más visitados de Sudamérica, mientras la Patagonia —con Bariloche y El Calafate— se volvió una postal internacional.
A estos se suma Mendoza, impulsada por el enoturismo y la gastronomía, y una Ciudad de Buenos Aires que sigue liderando como puerta de entrada al país, ahora con una oferta cultural, deportiva y gastronómica permanente durante todo el año.
El Valle Grande (San Rafael) es uno para muchos el dique más pintoresco de la provincia de Mendoza. Foto: Emetur
En los últimos 100 años el turismo pasó de ser un lujo ocasional para convertirse en una experiencia accesible y planificada. La tecnología, las redes sociales y las aerolíneas de bajo costo ampliaron el público y acortaron distancias.
Lo más importante
Hoy, viajar por Argentina ya no es solo descansar: también es buscar experiencias, paisajes únicos y contacto con la naturaleza, en un país que supo reinventar su mapa turístico a lo largo de cien años.