Un siglo de viajes: los cinco destinos que marcaron a la Argentina hace 100 años, en 1926, vs los lugares que más turistas se espera para 2026.

Un recorrido comparativo entre 1926 y 2026 muestra cómo cambiaron los hábitos de viaje, los destinos preferidos y el perfil de los turistas en Argentina , a lo largo de un siglo marcado por la modernización, la tecnología y la globalización.

En 1925, viajar era un privilegio reservado a sectores acomodados y a una incipiente clase media. El tren era el principal medio de transporte y los destinos más visitados eran urbanos o balnearios tradicionales. Mar del Plata se consolidaba como la capital del verano, mientras Buenos Aires atraía visitantes por su vida cultural, su arquitectura y su creciente fama internacional.

EL turismo de esa época era estacional, concentrado en pocos meses del año y profundamente ligado al ocio elegante. Las estadías eran largas y los viajes, parte de un ritual social que incluía hoteles emblemáticos, paseos y vida nocturna selecta.

Vacaciones: adónde y cómo viajaban los argentinos hace 100 años (y cómo lo hacen hoy) Mar del Plata hace 100 años (1926). Archivo General de la Nación

Mar del Plata hace 100 años, según esta imagen del Archivo General de la Nación.

Además de Mar del Plata y Buenos Aires, otros puntos clave del mapa turístico de 1925 eran Córdoba, por su valor religioso y universitario; el Delta del Tigre, como escapada corta desde la capital; y las Cataratas del Iguazú, que ya despertaban admiración internacional aunque su acceso era complejo y limitado.

Estos destinos compartían una característica central: estaban pensados casi exclusivamente para el turismo nacional y dependían de la infraestructura ferroviaria y fluvial para su desarrollo.

tren 1928

Los viajes no solo implicaban descanso, sino también pertenencia social. Hoteles emblemáticos, paseos tradicionales y una temporada estival bien definida estructuraban un turismo elitista, urbano y profundamente estacional. Imagen: archivoferroviario.com.ar.

Así era el tren cuando hace 100 años en sus tiempos como principal medio de transporte de Argentina y era común las publicaciones que abordaban los "estilo sociales" en este transporte (como lo demuestra además la siguiente imagen).

tren revista atlantida 1927

plaza de las tendillas cordoba editado

Plaza de las Tendillas (Córdoba): 1926 vs 2025. Imágenes: cordobapedia.wikanda.es y sientecordoba.com

Un siglo después, el escenario es radicalmente distinto. En 2026, el turismo argentino es masivo, diverso y global. El avión avanza cada vez más, en tanto que otros medios de transporte como el tren han retrocedido. En cuanto a los destinos, la naturaleza como destino ha ido ganando protagonismo. Las Cataratas del Iguazú se transformaron en uno de los sitios más visitados de Sudamérica, mientras la Patagonia —con Bariloche y El Calafate— se volvió una postal internacional.

A estos se suma Mendoza, impulsada por el enoturismo y la gastronomía, y una Ciudad de Buenos Aires que sigue liderando como puerta de entrada al país, ahora con una oferta cultural, deportiva y gastronómica permanente durante todo el año.

Valle Grande (2) (1).jpg turismo mendoza Emetur

El Valle Grande (San Rafael) es uno para muchos el dique más pintoresco de la provincia de Mendoza. Foto: Emetur

En los últimos 100 años el turismo pasó de ser un lujo ocasional para convertirse en una experiencia accesible y planificada. La tecnología, las redes sociales y las aerolíneas de bajo costo ampliaron el público y acortaron distancias.

Hoy, viajar por Argentina ya no es solo descansar: también es buscar experiencias, paisajes únicos y contacto con la naturaleza, en un país que supo reinventar su mapa turístico a lo largo de cien años.