Video: así fue el inicio de Superman

Superman fue concebido como un villano con poderes telepáticos, para luego ser un héroe en tiempos de la Gran Depresión. Debutó en los comics en 1938.

Jerry Siegel y Joe Shuster comenzaron a desarrollar Superman de los años 30, cuando Estados Unidos vivía el peor momento económico de su historia ( la Gran Depresión ), con caídas en los salarios (- 36%), industria (- 50%), comercio internacional (-66%) y un desempleo que se triplicó. Así Superman representó la esperanza para los que sufrieron esa crisis económica.

Concebido como un “revolucionario campeón de los oprimidos” debutó en los cómics en el año 1938. Siegel y Shuster, que hicieron el secundario juntos en Glenville High School de Cleveland, Ohio, crearon un personaje rebelde y políticamente comprometido, reflejando el enojo y las preocupaciones sociales, que con el tiempo se fue “suavizando” hasta transformarse en el superhéroe que todos conocemos.

Jerry Siegel y Joe Shuster eran hijos de inmigrantes judíos europeos, que sufrieron el antisemitismo y las dificultades económicas propias de la época. Por eso Superman , en sus inicios, también fue concebido para enfrentar la opresión nazi y el antisemitismo. De hecho, el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels llegó a decir que Superman era "judío" e inclusive Hitler y Stalin fueron protagonistas de algunos de los cómics .

Existe una historia popular que afirma que Joseph Goebbels tuvo una rabieta sobre Superman en medio de una reunión del Reich. Esta historia ha sido ampliamente comentada en los Estados Unidos y ha sido utilizada para criticar a Goebbels y su papel en la propaganda nazi.

Luego de concluir la Segunda Guerra, Superman dejó de enfrentarse a los nazis y pasó a combatir contra científicos locos y alienígenas que simbolizaban el miedo al comunismo y la guerra nuclear, acorde a las ansiedades de la Guerra Fría.

En el fondo el mensaje que estaba dejando iba más allá de la circunstancia política: reflejaba la necesidad de que Estados Unidos tuviese un símbolo que representara la esperanza y los buenos valores colectivos, que con el transcurso de los años convirtieron a Superman en un personaje más maduro, defensor de los valores universales y globales, capaz de encarnar las esperanzas y retos de la sociedad en constante cambio. Es decir, en un superhéroe completo.

Superman y las censuras

En algunos países, como España en los años de Francisco Franco (1939-1975), Superman fue censurado por ser percibido como un símbolo de valores contrarios a los regímenes autoritarios, lo que significó que fue un ícono incómodo para ciertos contextos ideológicos.

También el gobierno de Estados Unidos intervino en algunas ocasiones para restringir los cómics, de Superman en contenidos sobre armas atómicas, para evitar referencias a temas sensibles en ese contexto histórico.

SUPERMAN PRIMEROS COMICS

Primeras historietas de Superman de DC Comics (1939-1940) y el debut en 1938 en Actions Comics. Foto: @mgsimonovich

Y en cuanto al cine, en la India hubo censuras en películas de Superman por tener escenas sensuales o consideradas inapropiadas, como los besos.

La historieta más cara de la historia

El primer número de Superman, publicado en 1939, el 20 de noviembre de 2025 fue vendido en una subasta por 9,12 millones de dólares , estableciendo un récord histórico en el mercado de cómics.

historieta grande

Una muestra del número 1 de "Superman" de DC Comics, de 1939. El año anterior hizo su estreno en Actions Comics (ver video) convirtiéndose rápidamente en un símbolo de esperanza y justicia. Superman no fue la primera obra creada por Siegel y Schuster. Antes ambos habían contribuido con ilustraciones y guiones para la revista "Detective Dan".