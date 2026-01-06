1926 vs. 2026: cómo cambió el mundo en 100 años

De dictaduras, vanguardias y exploraciones al presente globalizado, digital y tensionado. Lo que pasaba hace 100 años , en un video.

Hace 100 años , el mundo avanzaba entre promesas de modernidad y conflictos latentes. En 1926, ciudades clave vivían procesos que marcarían el rumbo del siglo XX. Cien años después, en 2026, muchas de esas transformaciones siguen dejando huella, aunque en escenarios muy distintos.

En 1926, Europa todavía intentaba estabilizarse luego de la Primera Guerra Mundial. Barcelona estaba bajo la dictadura de Primo de Rivera, mientras Berlín atravesaba los años más intensos de la República de Weimar, con una vida cultural vibrante pero una economía frágil. Moscú , por su parte, consolidaba el nuevo Estado soviético bajo la conducción de Stalin y la aplicación de la Nueva Política Económica.

En 2026, esos mismos espacios muestran realidades opuestas: democracias consolidadas, capitales reunificadas y potencias geopolíticas con fuerte peso internacional, aunque atravesadas por tensiones internas, conflictos y debates sociales.

París era, en 1926, la capital cultural del mundo. Artistas, escritores y músicos impulsaban vanguardias que cambiarían para siempre el arte moderno. Berlín y La Habana también eran sinónimo de vida nocturna, experimentación y efervescencia cultural.

Cien años después, esas ciudades siguen siendo polos culturales, pero enfrentan nuevos desafíos: protestas sociales, crisis habitacionales, tensiones políticas y cambios en los hábitos culturales impulsados por la tecnología y la globalización.

América Latina: del crecimiento desigual a las grandes metrópolis

En 1926, ciudades como Bogotá y Viña del Mar crecían de forma más lenta y desigual. Colombia dependía fuertemente del café, mientras el balneario chileno se posicionaba como un destino turístico de elite. La Habana, en tanto, sostenía su economía en el azúcar y una relación estrecha con Estados Unidos.

plaza de armas santiago

Plaza de Armas. Santiago de Chile, en 1926, el año del centenario. Crpetidtos: fotografiapatrimonial.cl

En 2026, estas ciudades se transformaron en grandes centros urbanos y turísticos, con economías diversificadas, pero también con fuertes tensiones sociales, problemas de infraestructura y fenómenos como la migración y la desigualdad persistente.

info 1926 cdad

Del auge industrial a la era tecnológica

Tokio, en 1926, se reconstruía tras el devastador terremoto de 1923 y avanzaba hacia la industrialización. Miami vivía el boom inmobiliario que impulsó su crecimiento como ciudad turística.

Un siglo más tarde, Tokio es una megaciudad tecnológica, referente en innovación y robótica, mientras Miami se convirtió en una ciudad global que hoy enfrenta uno de los grandes desafíos del siglo XXI: el impacto del cambio climático.

El Polo Sur: de la exploración al laboratorio del planeta

En 1926, el Polo Sur era un territorio extremo y prácticamente desconocido. Los primeros vuelos sobre la Antártida marcaban el inicio de la exploración moderna.

En 2026, la región se transformó en un centro científico clave para estudiar el cambio climático, con investigaciones que alertan sobre el futuro ambiental del planeta.

El mundo de 1926 parecía avanzar hacia la modernidad con optimismo, aunque cargado de conflictos que estallarían décadas después. En 2026, la tecnología, la globalización y la crisis climática definen la agenda global.

El escenario cambió, pero muchas tensiones siguen siendo las mismas.