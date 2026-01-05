Argentina, hace 100 años vs hoy: más población y una deuda "estructural"

En los últimos 100 años cómo cambió Córdoba , Mendoza y las principales ciudades de Argentina . Un video te muestra cómo eran las provincias en 1926.

En 1926, la Argentina tenía poco más de 11 millones de habitantes y una deuda externa manejable, vinculada al desarrollo de infraestructura. Un siglo después, la población se cuadruplicó y el endeudamiento se convirtió en uno de los principales límites del crecimiento económico. La comparación permite entender cómo cambió el país y qué problemas se arrastran hasta hoy.

En 1926, durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, la Argentina tenía alrededor de 11,6 millones de habitantes. Era un país joven, con fuerte presencia de inmigrantes europeos y una población concentrada en la región central: la provincia de Córdoba , La Pampa, San Luis, Mendoza, Buenos Aires , la Capital Federal y Rosario (Santa Fe) . Grandes extensiones del norte y la Patagonia estaban escasamente pobladas.

Hoy, la Argentina ronda los 46 millones de habitantes. En cien años, la población se multiplicó por cuatro y el país se volvió marcadamente urbano: más del 90 % de los argentinos vive en ciudades . El crecimiento se concentró en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Córdoba , Rosario y Mendoza , mientras que la Patagonia dejó de ser marginal para convertirse en una región estratégica.

arch2

Argentina, hace 100 años. Foto: Archivo General de la Nación.

Dos modelos y dos realidades

A diferencia de la actualidad, la deuda externa no era un problema central en los años 20. En 1926, se estimaba en torno a los 3.000 millones de dólares de la época, con el Reino Unido como principal acreedor. Ese endeudamiento estaba asociado principalmente a obras de infraestructura como ferrocarriles, puertos y servicios públicos, y resultaba sostenible para una economía en expansión.

Embed - Hace 100 años (1926) en Argentina

En la actualidad, la deuda externa argentina se ubica entre los 270.000 y 280.000 millones de dólares. Los principales acreedores son el FMI, organismos multilaterales y bonistas privados. A diferencia del pasado, gran parte de ese endeudamiento se utilizó para financiar déficits fiscales y refinanciar deuda previa, lo que limita el crecimiento y condiciona la política económica.

La comparación es contundente: en 1926, Argentina era un país con baja población y bajo nivel de deuda; en 2026, tiene cuatro veces más habitantes y una deuda casi cien veces mayor. Mientras que hace un siglo el endeudamiento acompañaba el desarrollo, hoy funciona como un factor de restricción permanente.

Una lección que deja la historia

El contraste entre 1926 y la actualidad muestra que el problema no es solo cuánto se debe, sino para qué se toma deuda. Hace cien años, la Argentina apostaba a expandir su infraestructura y su capacidad productiva. Hoy, el desafío sigue siendo el mismo: crecer sin que la deuda vuelva a convertirse en un límite para el futuro.

Datos clave: En un siglo, la población argentina se cuadruplicó. Y la deuda es hoy casi 100 veces mayor a la de 1926. Hace 100 años la deuda acompañaba el desarrollo.Hoy condiciona el crecimiento.