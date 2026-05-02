El emotivo homenaje del Gobierno y la Armada a los caídos en el hundimiento del crucero General Belgrano

La Armada Argentina y el Gobierno nacional rindieron este sábado un homenaje a los 323 tripulantes del ARA General Belgrano , al cumplirse 44 años de su hundimiento durante la Guerra de las Malvinas , considerado el episodio más trágico de la historia naval argentina.

A través de un comunicado oficial, la fuerza recordó el 2 de mayo de 1982, cuando el buque fue atacado por el submarino nuclear británico HMS Conqueror, que lanzó dos torpedos contra la embarcación.

El impacto se produjo a unas 210 millas al sur de las Islas Malvinas, fuera de la zona de exclusión establecida por el Reino Unido, lo que históricamente alimentó el reclamo argentino al considerarlo un crimen de guerra.

“323 tripulantes quedaron para siempre custodiando las profundidades del mar”, expresó la Armada en su mensaje, al destacar que esa cifra representa casi la mitad de los caídos argentinos durante el conflicto bélico.

A 44 años del hundimiento del crucero ARA “General Belgrano”, la Armada Argentina rinde homenaje a sus 1093 tripulantes. Por los que hoy continúan entre nosotros y por quienes dieron su vida por la Patria, conmemoremos a los héroes, hoy y siempre, con respeto, orgullo y gratitud. pic.twitter.com/S6b2efsCoX

Caídos y sobrevivientes del hundimiento

El reconocimiento también puso en valor a los 770 sobrevivientes del ataque, quienes debieron enfrentar condiciones extremas en aguas heladas del Atlántico Sur antes de ser rescatados, en uno de los episodios más dramáticos del conflicto.

Desde la institución remarcaron que el sacrificio de la tripulación dejó una “huella profunda” en la memoria colectiva del país y que el hecho marcó para siempre tanto a quienes lograron regresar como a las familias de los que no volvieron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CasaRosada/status/2050560946628673563?s=20&partner=&hide_thread=false Este 2 de mayo recordamos el hundimiento del ARA General Belgrano, ocurrido durante la heroica gesta de Malvinas.



Honramos la memoria de los 323 tripulantes caídos y reafirmamos el reconocimiento eterno de la Nación a su entrega y sacrificio. pic.twitter.com/imP1zf0hYc — Casa Rosada (@CasaRosada) May 2, 2026

Por su parte, el Gobierno nacional se sumó al homenaje a través de un mensaje oficial en redes sociales, donde reafirmó el reconocimiento a los caídos. “Honramos la memoria de los 323 tripulantes y destacamos su entrega en la defensa de la soberanía”, señalaron desde la Casa Rosada.

En el plano político, distintas figuras también se expresaron en el aniversario. La vicepresidenta Victoria Villarruel sostuvo que el hundimiento del Belgrano “marcó un punto de inflexión” en la guerra y recordó que el hecho coincidió con el final de las gestiones diplomáticas internacionales.

El hundimiento del ARA General Belgrano sigue siendo, a más de cuatro décadas, uno de los episodios más sensibles de la historia reciente argentina, tanto por su dimensión humana como por su impacto en el desarrollo del conflicto del Atlántico Sur, donde la memoria y el reclamo de soberanía continúan vigentes.