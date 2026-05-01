Marco Rubio negó que Estados Unidos cambie su neutralidad por las Islas Malvinas

Tras semanas de especulaciones, el secretario de Estado de la Casa Blanca desestimó que exista algún cambio diplomático en torno a la soberanía de las islas.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, rechazó que exista un cambio en la postura de su país sobre la soberanía de las Islas Malvinas y relativizó el alcance de un correo interno que había abierto especulaciones sobre un eventual respaldo a la posición argentina.

El episodio se originó a partir de la difusión reciente de un memo atribuido a un funcionario de menor rango dentro del gobierno norteamericano. En ese documento se planteaba, entre distintas alternativas, revisar el apoyo histórico a la administración británica del archipiélago como forma de presión hacia aliados que no acompañaron la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente.

Entre las ideas volcadas en ese intercambio figuraba reconsiderar el respaldo diplomático a antiguas posesiones europeas —como las Malvinas— o incluso restringir el acceso a cargos dentro de la OTAN para países como España. Sin embargo, según informó el medio británico The Telegraph, Rubio buscó desactivar la polémica y sostuvo: “Solo era un correo electrónico. La gente se está emocionando demasiado por un simple correo electrónico. Era solo un correo electrónico con algunas ideas”.

“Nuestra posición respecto a las islas sigue siendo de neutralidad. Reconocemos que existen reivindicaciones de soberanía contrapuestas entre Argentina y el Reino Unido. Reconocemos la administración de facto del Reino Unido sobre las islas, pero no tomamos posición alguna con respecto a las reivindicaciones de soberanía de ninguna de las partes”, recalcó.

La cuestión también fue abordada en una reunión en la capital estadounidense entre Rubio y Yvette Cooper, mientras que no trascendieron datos sobre un eventual planteo del rey Carlos III ante Donald Trump durante su paso por la Casa Blanca.