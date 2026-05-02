Manual del vocabulario libertario

Si bien nació disruptivo, estentóreo, calificador y con escasos límites y términos medidos en sus expresiones; con el ejercicio del poder y fundamentalmente a través del presidente Javier Milei, acompañado por sus acólitos digitales, el poder libertario ha aumentado e intensificado el vocabulario conque define a opositores, periodistas y todo aquel que se enfrente a sus ideas y/o acciones.

Implacables, agresivos, descalificadores in extremis en ocasiones, los libertarios nos ofrecen una serie de definiciones que trataremos de sintetizar, advirtiendo que probablemente no enumeremos la totalidad de ellas.

Kuka: es el antónimo de gorila. Se utiliza para definir a todo perokirchnerista, con un tinte peyorativo y categórico, en igual sentido conque el peronismo definió como gorilas a todo opositor a sus ideas.

Kuka tirapiedras: nacido del repertorio musical de Milei cantante. Abarca a todos aquellos que se expresan en manifestaciones opositoras públicas, arrojando piedras y todo tipo de objetos contundentes, contra las fuerzas de seguridad, vehículos e incluso edificios públicos.

Kuka tirapiedras -

Comprende todo tipo de manifestantes, por lo que excede a peronistas, agregando troskos, integrantes de movimientos sociales extremos, anarquistas, etc. Todos referenciados en aquellos que arrojaron 14 toneladas de piedras durante el gobierno de Mauricio Macri, simbolizados en “el gordo mortero”.

Mandriles: define a todos los opositores ¨que “no la ven”. Primates, según el libertarismo, que quedan con la “cola al aire” por fallar en sus pronósticos o vaticinios.

Mandrilandia: territorio habitado por mandriles, referenciado especialmente en el Conurbano bonaerense. También aplicable a territorios en el país donde gobierna con habitualidad el peronismo; La Rioja, Tucumán, Formosa, entre ellos.

Casta: término utilizado para definir a todo político, sin excepción, que había gobernado al país anterior al advenimiento libertario.

Elite de políticos y dirigentes que gozan de privilegios y se esfuerzan en mantenerlos.

El problema libertario es que en el ejercicio del poder, natural y obligadamente, se entremezclan con la “casta”, algunos se mimetizan y otros parecen haber abusado de los privilegios de pertenecer a ella.

Zurdos asesinos: cuando se refiere Milei a Myrian Bregman, Nicolás Del Caño, Romina Del Pla y Néstor Pitrola, acusándolos de adherir a ideas que asesinaron a 150 millones de personas en el mundo.

Periodistas : tratamiento especial

En el escenario político actual, los libertarios, con el liderazgo y actuación preponderante del Presidente, utilizan términos despectivos para referirse a los periodistas que critican su gestión. Abarca a casi la totalidad del periodismo; el 95% afirma Javier Milei. Sólo se excluyen los partidarios u obsecuentes.

Palabras más utilizadas:

Ensobrados: sugiriendo que reciben sobres con dinero para atacar continuamente al gobierno.

Pauteros o pauta dependientes: abarca a medios y periodistas que reciben dinero de los distintos gobiernos y ejercen su labor favoreciéndo a quienes entregan la pauta, en detrimento de la verdad y contra el gobierno libertario.

Basuras. Sin necesidad de explicación.

Chorros: ladrones.

Sicarios de la palabra o el micrófono: aquellos que mediante su labor, dañan la reputación por encargo.

Corruptos: por obviedad, también sin necesidad de explicación.

Mediocres: minimización de la capacidad intelectual.

NOLSALP : “No odiamos lo suficiente a los periodistas” Un slogan generalizador, conque el presidente y varios de sus seguidores digitales, suelen finalizar sus intervenciones en las redes sociales. Se completa con el porcentaje del 95% en que se engloba al periodismo crítico en general.

Están incluidos periodistas que han dado muestras de republicanismo democrático, al margen de que pueden cometer errores o no ser del agrado oficial sus expresiones. Periodistas militantes y no militantes; todos adentro.

Econochantas: espetado a todos los economistas que disienten con las ideas económicas de Javier Milei, o critican, aunque sea parcialmente aspectos de la gestión en ese ítem. Algunos reciben apelativos especiales y directos, que por buen gusto y respeto no es necesario señalar.

Econochantas Los denominados "econochantas" por el presidente Javier Milei

El advenimiento del libertarismo al poder, alumbró el uso de palabras y términos nuevos y no habituales en la vida política tradicional.

La enumeración puede no ser completa y tiene como objetivo tratar de reunirlas en un sólo artículo para su mejor conocimiento. Perdón por las obviadas o desconocidas.