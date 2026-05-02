Cuáles son las 3 empresas que ganaron la licitación del Acceso Sur y cuándo arrancan las obras

El Gobierno Provincial adjudicó las obras para la transformación del Acceso Sur (Ruta 40), con ambiciosos trabajos de ampliación de la calzada en la zona de Luján de Cuyo, más el levantamiento de tres puentes que cruzarán el carril y mejorarán la conexión dentro de la comuna lujanina.

La obra fue dividida en dos secciones. El más complejo será desde la calle Juan José Paso hasta Azcuénaga, y fue adjudicado a la empresa Ceosa , de Fernando Porreta, una de las que ha presentado propuestas más competitivas en los últimos meses en licitaciones y que ha ganado varias licitaciones de proyectos con fondos del resarcimiento.

Ceosa tuvo la oferta más competitiva en este tramo , con una propuesta alternativa por $44.998 millones (un -27,7% por debajo del presupuesto oficial) con acopio del 20% y en un plazo de obra de 22 meses.

En tanto, la sección dos va desde Azcuénaga hasta la Variante Palmira-Agrelo y en este caso hubo una Unión Transitoria de Empresas (UTE) ganadora, que es la que conforman Da Fré e Ivica y Dumandzic.

En este caso, también presentaron la oferta más competitiva de los 10 grupos empresarios que participaron, con un monto de $19.014 millones (un 28,8% por debajo del presupuesto oficial) con acopio del 20%.

Cuándo arrancan las obras del Acceso Sur

Quien dio los detalles de la preadjudicación fue la subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí, quien señaló que este jueves se definió el proceso por parte del Consejo de Obra Pública.

No obstante, aclaró que, al ser una ruta nacional, todo este proceso debe tener el visto bueno y aprobación por parte de Vialidad Nacional -actualmente el expediente está en Fiscalía de Estado-, por lo que las obras recién se esperan para el segundo semestre.

asamblea legislativa gabinete Martié Baduí (2) Marité Baduí, subsecretaria de Infraestructura. Rodrigo D'Angelo / MDZ

"Hay tiempos que no son de la provincia y que son de Vialidad Nacional. Estimamos que será en la segunda parte del año que empezaremos a ver movimientos en la ruta 40", señaló.

Luján está terminando las obras de las colectoras

Por otro lado, quien se refirió también a las obras y celebró el avance fue el intendente de Luján, Esteban Allasino, quien se mostró "muy entusiasmado" con el comienzo de los trabajos en este 2026.

Aseguró también que desde la comuna se están finalizando las obras de las colectoras del Acceso Sur, que son las que se utilizarán y cobrarán protagonismo cuando arranquen los trabajos.

Asamblea legislativas, Zalazar, Allasino, Stevanato, Latorre56 El intendente de Luján, Esteban Allasino; junto a su par de Maipú, Matías Stevanato.

"Ya hemos culminado el 95% de las obras de las colectoras, que son las que vamos a utilizar para cuando se produzca el desvío del transporte", indicó, y anticipó de igual forma que la obra "será evidentemente difícil y traumática" para los miles de automovilistas que transitan la ruta 40.

Las obras del Acceso Sur

En total, el presupuesto oficial contempla un monto de U$S 60 millones ($88.912 millones) de las obras en la zona de Luján de Cuyo, que han sido divididas en dos grandes tramos.

El primer tramo es el más complejo, tiene un presupuesto de $62.218 millones, y va desde la calle Paso (límite entre Maipú y Luján) hasta la calle Azcuénaga, donde se construirá una tercera trocha en ambas manos, además de tres nuevos puentes de conexión entre la población al este y oeste del Acceso.

El segundo tramo contempla una inversión de $26.694 millones y va desde Azcuénaga hasta la intersección con la ruta 7 -y Variante Palmira-, donde se enfocarán más en una reconstrucción de la calzada, que está completamente deteriorada por falta de mantenimiento y también deformada, sobre todo en la vía lenta, por la gran cantidad de camiones sobrepasados de peso que día a día transitan la ruta.

Primera sección (desde Paso a Azcuénaga)

La primera sección será la más compleja y consiste en una intervención de 7,72 kilómetros que van desde Paso hasta calle Azcuénaga (ingreso a Luján centro), con un presupuesto de U$S 42 millones ($54.400 millones) y un plazo de obra de 24 meses.

Allí se realizará la ampliación de la doble vía, con una tercera trocha en ambos sentidos, la cual deberá estar lista cuando se cumplan los 14 meses de obra.

acceso sur baches pozos godoy cruz lujan (7) Alf Ponce Mercado / MDZ

Además se construirán tres nuevos puentes. Uno que unirá la calle Malabia, otro en Castro Barros y el tercer puente unirá la calle Zapiola, lo que mejorará la comunicación en la zona y descongestionará los puentes existentes en Aráoz y Boedo.

Pero también se ampliarán los puentes de calles Bulnes y Anchorena, y se construirán nuevas rotondas en el costado Este de calles Aráoz y Azcuénaga, para mejorar los ingresos y egresos al Acceso Sur.

Segunda sección (desde Azcuénaga a Variante Palmira)

La segunda sección consta de 8 kilómetros que va desde la calle Azcuénaga hasta llegar al empalme con la Variante Palmira y la ruta 7 con destino a Chile.

La inversión será de U$S 26 millones ($21.980 millones) en un plazo de obra de 12 meses.

El trabajo será más simple (comparado con la primera sección) con un reencarpetado integral de la calzada, la adecuación de banquinas y mejoras en los accesos. Se intervendrá en los ingresos y egresos de las calles Quintana y Olavarría.