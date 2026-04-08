Luján avanza en colectoras y se prepara para las obras de la tercera trocha del Acceso Sur

El municipio de Luján de Cuyo anunció que terminará en los próximos días con las obras de pavimentación de todas las colectoras del Acceso Sur, a la espera de la finalización del proceso de licitación de la reparación y ampliación del Acceso Sur (ruta 40) en el tramo neurálgico del municipio, particularmente desde Paso hasta Azcuénaga, pero luego también hasta el cruce con la ruta 7.

Desde la comuna que dirige Esteban Allasino, indicaron que están "dejando prácticamente finalizada la infraestructura necesaria para dar paso a la futura tercera trocha".

Los trabajos actuales se concentran sobre el lateral oeste, entre Boedo y Castro Barros, donde el avance "ya permite consolidar tramos fundamentales para mejorar la circulación y la seguridad en uno de los principales ingresos al departamento", indicaron.

Esta intervención forma parte de una planificación integral donde se ejecutó la pavimentación de 8 kilómetros de colectoras por lado, totalizando 16 kilómetros y más de 128.000 metros cuadrados de asfalto.

De esta forma, sostuvieron que queda el "terreno listo" para la ampliación del Acceso Sur.

La futura tercera trocha —que contempla la modernización de 16 kilómetros del corredor— ya se encuentra en proceso de adjudicación, con una inversión superior a los $88.000 millones y 11 ofertas presentadas.

Las obras que se vienen en el Acceso Sur en Luján

En total, serán 15,7 kilómetros, donde habrá un área de fuerte impacto, con tres nuevos puentes y una tercera trocha (carril) en un tramo, además de todo lo que será la reconstrucción y mejoramiento de la calzada a nivel integral, más nuevos accesos y conexiones a calles internas del departamento de Luján.

Primera sección (desde Paso a Azcuénaga)

La primera sección será la más compleja y consiste en una intervención de 7,72 kilómetros que van desde Paso hasta calle Azcuénaga (ingreso a Luján centro), con un presupuesto de U$S 42 millones ($62.218 millones) y un plazo de obra de 24 meses.

Allí se realizará la ampliación de la doble vía, con una tercera trocha en ambos sentidos, la cual deberá estar lista cuando se cumplan los 14 meses de obra.

Acceso Sur obras primera etapa Zonda Fotos

Además se construirán tres nuevos puentes. Uno que unirá la calle Malabia, otro en Castro Barros y el tercer puente unirá la calle Zapiola, lo que mejorará la comunicación en la zona y descongestionará los puentes existentes en Aráoz y Boedo.

Pero también se ampliarán los puentes de calles Bulnes y Anchorena, y se construirán nuevas rotondas en el costado Este de calles Aráoz y Azcuénaga, para mejorar los ingresos y egresos al Acceso Sur.

Segunda sección (desde Azcuénaga a Variante Palmira)

La segunda sección consta de 8 kilómetros que va desde la calle Azcuénaga hasta llegar al empalme con la Variante Palmira y la ruta 7 con destino a Chile.

La inversión será de U$S 26 millones ($26.694 millones) en un plazo de obra de 12 meses.

El trabajo será más simple (comparado con la primera sección) con un reencarpetado integral de la calzada, la adecuación de banquinas y mejoras en los accesos. Se intervendrá en los ingresos y egresos de las calles Quintana y Olavarría.