Crisis del ingresos: ya hay millones de personas viviendo con sólo US$8 por día

La brecha en los ingresos entre distintos sectores en la Argentina crece. Según un informe de la consultora Focus Market revela que millones de personas ya viven con apenas US$ 8 diarios, mientras que en algunas localidades esa cifra se triplica.

La consultora dirigida por Damián Di Pace comparó los ingresos de las personas según la totalidad de los recursos económicos que perciben, independientemente de su origen y permitió medir las diferencias estructurales entre regiones, que impactan directamente en el acceso a salud, educación, vivienda y alimentación.

El estudio señala que el ingreso promedio individual en Argentina asciende a US$ 671 mensuales al tipo de cambio oficial, lo que a nivel regional ubica al país por encima de Bolivia, Paraguay y Brasil, pero por debajo de Uruguay y Chile.

Sin embargo, ese promedio nacional esconde fuertes disparidades internas. Mientras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ingreso per cápita familiar alcanza los US$ 762,34, en provincias del norte como La Rioja (US$ 247,20), Chaco (US$ 255,74) y Formosa (US$ 266,65) los valores son menos de la mitad.

En contraste, las provincias patagónicas muestran mejores niveles relativos: Tierra del Fuego lidera con US$ 635,52, seguida por Neuquén (US$ 610,75) y La Pampa (US$ 561,27).

ingreso

La desigualdad se vuelve más evidente al analizar el ingreso diario. En CABA, una persona dispone en promedio de US$ 25,41 por día. En cambio, en provincias del norte como La Rioja (US$ 8,24), Chaco (US$ 8,52) y Formosa (US$ 8,89), los ingresos diarios apenas superan los 8 dólares.

Esto implica que la diferencia entre el distrito con mayor ingreso y el de menor ingreso supera una relación de tres a uno.

El informe traduce estas cifras en términos concretos de consumo. En La Rioja, un día de trabajo alcanza apenas para medio kilo de carne, medio kilo de helado o cinco empanadas. En Salta, el ingreso permite comprar unos 700 gramos de carne o cantidades similares de otros alimentos básicos.

En provincias con mejores ingresos, como Santa Fe, el poder adquisitivo mejora: un trabajador puede adquirir hasta un kilo de carne o nueve empanadas por día. En CABA, en tanto, esa misma jornada laboral permite comprar casi dos kilos de carne o catorce empanadas.

Informalidad y brecha salarial

El estudio también pone el foco en la desigualdad entre trabajadores formales e informales. En provincias como Santa Cruz, la brecha alcanza el 67,3%, mientras que en Chaco llega al 63,9% y en San Luis al 62,7%.

Esto significa que los trabajadores informales perciben menos de la mitad de los ingresos de quienes están registrados. En el otro extremo, Tierra del Fuego presenta la menor brecha (31,6%), seguida por La Rioja y CABA, con niveles cercanos al 42%.

Di Pace advirtió que estas diferencias no son naturales, sino el resultado de décadas de desarrollo desigual. “Reducir la informalidad laboral es una de las palancas más poderosas disponibles”, afirmó.

El informe concluye que mientras persistan brechas de hasta tres veces en los ingresos diarios entre provincias y diferencias superiores al 60% entre trabajadores formales e informales, cualquier señal de recuperación económica será parcial.