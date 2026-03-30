Brecha salarial: cuáles son las provincias del norte con menores ingresos per cápita

Varias provincias del norte del país tienen el dudoso privilegio de tener los menores ingresos de la Argentina. En primer lugar, se encuentra la provincia de La Rioja, le siguen las provincias de Chaco y Formosa. En el caso específico de la provincia de Corrientes, se mantiene la brecha salarial, de modo que los hombres perciben ingresos casi 25% más que las mujeres .

El documento del Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ) muestra que en los distritos más ricos, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la brecha de ronda el 9%.

En Tierra del Fuego se observa la más baja, con 6%. En tanto que la más alta se encuentra en la provincia de Buenos Aires , con 35,4%; seguida por Chubut , con 34,4%.

Corrientes es la cuarta provincia del país con menor ingreso per cápita familiar, según los últimos resultados sobre distribución del ingreso de la Encuesta Permanente de Hogares que publicó la semana pasada el Indec.

Según la encuesta el ingreso promedio es de $412.900. Si bien el informe fue presentado hace unos días, los datos corresponden al último trimestre del año pasado.

Eterna brecha salarial

El estudio muestra que la brecha de ingresos entre un hombre y una mujer es de 24,6%. En el tercer trimestre de 2025 un varón ganaba un promedio de $770.995 y una mujer, unos $581.546 en la provincia de Corrientes.

Un informe del Observatorio de Género del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sostiene que la tasa de actividad, la cual representa el porcentaje de la población de 14 a 64 años que está ocupada o en búsqueda de empleo, registró un leve crecimiento en Argentina. En el caso de las mujeres, de 0,5% en tercer trimestre de 2025.

Sin embargo, el documento detalla que, mientras la tasa de actividad general se ubicó en 61%, al desagregar por género se observa que la tasa de actividad femenina fue del 52,6% y la masculina del 70,1%. Esto evidencia una brecha de 17,5 puntos porcentuales entre ambos grupos en la tasa de actividad.

"Resulta importante destacar que la tasa de actividad de mujeres se encuentra en niveles históricamente altos, consolidando una tendencia creciente año tras año, a excepción del 2020, año atravesado por la crisis sanitaria de COVID-19", sostiene el informe.

Desocupación entre mujeres

"Pese al leve descenso de 0,3 puntos porcentuales que mostró la desocupación en términos interanuales hacia el tercer trimestre de 2025, esta mejora no logra compensar el deterioro sufrido durante 2024", indica un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Así, la desocupación se mantiene 0,9 puntos porcentuales por encima de los niveles registrados en el mismo periodo de 2023.

"Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, la tasa de desempleo femenina aumentó 1,1 % en términos interanuales, pasando de 6,3% a 7,4%, mientras que la masculina lo hizo en 0,6 %, de 5,3% a 5,9%.

El trabajo también diferencia según el rango etario. Especifica que el impacto es desigual, ya que la tasa de desocupación en jóvenes de 14 a 29 años prácticamente duplica al nivel general de la tasa de desocupación y volvió a ubicarse en niveles de 2023. La brecha entre hombres y mujeres es de 0,8%.

Diferencia salarial

La brecha de ingreso por género se sostiene en todas las jurisdicciones subnacionales, según datos del Indec. Esto incluye a Corrientes donde alcanza casi 25%.

De acuerdo al informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), "las desigualdades salariales entre varones y mujeres encuentran un origen central en la segmentación horizontal, esto es, la inserción laboral diferenciada por sector de actividad. Los datos dan cuenta de una sobrerrepresentación de mujeres en las ramas de actividad con menores remuneraciones promedio, las cuales, además, se vinculan a tareas de cuidado, como la enseñanza, la salud y el servicio doméstico".

"Por ejemplo, en el sector de trabajo en casas particulares, que posee uno de los menores salarios de la economía, además de una alta tasa de informalidad, las mujeres representan el 98,81% del total de personas que se dedican a esta actividad. En las actividades de enseñanza y salud, también las mujeres están sobrerrepresentadas (73,11% y 70,9% respectivamente)", indican.