La inflación desaceleró en abril al 2,6% y dejó atrás una racha de diez subas seguidas

La inflación del mes de abril llegó al 2,6% por lo que fue menor al 3,4% de marzo quebrando una racha de 10 subas consecutivas del Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) publicado por el Indec.

De esta manera, los precios crecieron un 12,3% en lo que va del año y 32,4% en los últimos 12 meses, ubicándose en el mismo nivel (superior al 30% anual de los últimos meses).

La desaceleración ya fue anticipada por consultoras privadas que en el Relevamiento de Expectativas de Mercado ( REM ) del Banco Central , coincidieron en proyectar una inflación de entre el 2,4% y el 2,8%, varios décimas por debajo de la medición de marzo.

A nivel de las categorías, los precios Regulados (4,7%) tuvieron el mayor incremento debido al aumento de transporte y electricidad. La IPC núcleo, en tanto, subió algo menos del promedio con un 2,3%, fundamentalmente por el aumento en Alquiler de la vivienda y gastos conexos y en Restaurantes y comidas fuera del hogar. Los precios Estacionales, en tanto, no sufieron variación respecto del mes anterior, aunque hubo subas vinculadas al cambio de temporada en indumentaria, compensados con las caídas en los precios de turismo y frutas.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (4,4%) como consecuencia del aumento en combustibles. La segunda división con mayor incremento fue Educación (4,2%).

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue una de las dos divisiones con menores aumento ya que registró un promedio de 1,5%. Recreación y cultura (1%) fue la que menos varió.