Cinco alimentos básicos: ¿Argentina es cara o barata frente a otros 9 países?

En la góndola, la sensación de caro o barato suele depender de cada compra. Pero cuando los precios en Argentina se pasan a dólares y se comparan con otros países, el resultado cambia. Un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea volvió a ordenar ese debate con una canasta de alimentos de consumo cotidiano.

El relevamiento, publicado el 11 de mayo de 2026, tomó valores de abril y comparó productos en distintos mercados internacionales. Para este análisis, el foco queda puesto en cinco alimentos concretos: barra de pan blanco, bife de nalga, queso, papas y huevos. La medición forma parte de una serie que IERAL actualiza de manera trimestral para observar la competitividad de precios en bienes y servicios de consumo.

La comparación deja una primera conclusión : Argentina no aparece cara o barata en bloque. Depende del alimento. Según los valores difundidos a partir del informe, la barra de pan blanco de 500 gramos se ubicó en torno a los USD 2,30 , mientras que la docena de huevos rondó los USD 3 .

El kilo de queso quedó cerca de USD 9 , el kilo de papas en USD 1,20 y el kilo de bife de nalga o peceto alrededor de USD 12,30 . En ese mapa, el pan aparece en una posición menos cómoda frente a otros países, mientras que el queso, las papas y la carne muestran una relación más favorable.

El dato más sensible está en la evolución reciente. IERAL marcó que, frente a diciembre de 2025, la carne vacuna encareció su posición relativa entre 40% y 60% , según el país usado como comparación. Las papas también perdieron ventaja, con subas relativas de entre 15% y 26% . Esto no significa que ambos productos hayan pasado a ser caros en todos los cruces, pero sí que el diferencial que tenía Argentina se redujo en pocos meses.

Informe Edición MDZ

En alimentos y bebidas, el informe sostiene que Argentina resultó más cara en el 47% de las comparaciones realizadas. Brasil aparece como un caso cercano y relevante: tuvo precios más bajos que Argentina en 8 de los 10 productos incluidos en la canasta general del estudio. En cambio, Estados Unidos, Australia y Francia se ubicaron entre 80% y 100% por encima de los valores argentinos, mientras que China apareció como uno de los mercados más baratos dentro del relevamiento.

Una foto intermedia para el bolsillo

La lectura final no admite una respuesta única. La barra de pan blanco se ubica entre los productos donde Argentina queda peor posicionada, mientras que el queso, las papas y el bife de nalga todavía conservan cierta competitividad frente a varios mercados. Los huevos, en tanto, muestran una posición más intermedia y dependen mucho del país contra el que se mida.

IERAL advierte además que estas comparaciones deben tomarse como aproximaciones, porque los productos no siempre son idénticos entre países y los precios en dólares pueden moverse con rapidez por tipo de cambio, inflación, impuestos o condiciones comerciales. Aun así, la foto de abril permite ver una tendencia clara: Argentina ya no puede definirse simplemente como barata o cara. En alimentos básicos, el resultado cambia producto por producto.