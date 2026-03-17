Irán "nunca pidió" un alto al fuego ni negociaciones, dice el ministro de Exteriores

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán , Abbas Araghchi, afirmó que Teherán "nunca ha pedido un alto el fuego; ni siquiera hemos pedido negociaciones".

Sus comentarios se producen después de que el presidente estadounidense Donald Trump asegurara que Irán quería un acuerdo, pero que él no estaba dispuesto a aceptar uno "porque los términos aún no son lo suficientemente buenos".

"No vemos ninguna razón para hablar con los estadounidenses, porque estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos", afirmó Araghchi en el programa Face the Nation de la cadena de televisión CBS News.

"Esta es una guerra elegida por el presidente Trump y por Estados Unidos , y vamos a continuar con nuestra autodefensa".

Funcionarios de Irán han reiterado que están preparados para una larga confrontación, intentando proyectar una imagen de resiliencia y disposición para afrontar una guerra prolongada.

El 2 de marzo, Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, anunció que Irán se estaba preparado para un conflicto de larga duración.

Los comentarios del ministro iraní se producen semanas después de que Estados Unidos y Israel lanzaran una serie de ataques coordinados contra objetivos en Irán el 28 de febrero.

La ofensiva, que incluyó bombardeos y misiles contra instalaciones militares y otros objetivos en distintas ciudades iraníes, marcó el inicio de una nueva escalada en el conflicto regional.

Washington ha afirmado que las operaciones buscan frenar el programa nuclear y las capacidades militares de Irán, mientras que Teherán ha denunciado los ataques como una agresión y ha prometido responder.

Nuevos ataques aéreos

Este sábado se registraron nuevos ataques aéreos entre Israel e Irán, en medio de la escalada del conflicto.

En Jerusalén se escucharon sirenas de alerta y explosiones, mientras que en la ciudad de Eilat, en el sur de Israel, las autoridades informaron que al menos dos personas resultaron heridas.

En Irán, una mujer le dijo a la BBC que todos sus pensamientos estaban ahora "centrados en sobrevivir".

La portavoz del gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, afirmó que más de 200 estudiantes y profesores han muerto desde el inicio de la guerra y que unas 120 escuelas han sufrido "graves daños".

En Líbano, el número de muertos ha ascendido a 826, según informaron medios estatales.

En medio de la creciente tensión en la región, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a varios países —entre ellos Reino Unido y China— que envíen buques de guerra al estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el comercio mundial de petróleo por la que suele transitar alrededor del 20% del suministro global.

De acuerdo con las Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido, al menos 16 barcos han sido atacados en el estrecho o en sus alrededores desde que comenzó el conflicto el 28 de febrero.

El jueves, el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, prometió mantener el bloqueo del estrecho. Este sábado, Trump respondió en un mensaje: "De una forma u otra, pronto lograremos que el estrecho de Ormuz esté abierto, seguro y libre".

También el sábado por la mañana se produjo un ataque contra el puerto de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, que provocó un gran incendio. El puerto es un importante centro de abastecimiento de combustible para buques y alberga una de las mayores instalaciones de almacenamiento de petróleo de la región.

Mientras tanto, Estados Unidos aseguró que más de 90 objetivos militares en la isla iraní de Kharg han sido destruidos. Situada en el norte del golfo Pérsico, la isla es clave para la economía iraní, ya que por ella transita cerca del 90% de las exportaciones de petróleo del país.

Los últimos ataques reflejan la rápida escalada de un conflicto que ha aumentado la preocupación internacional por una posible guerra regional más amplia. Analistas advierten que la situación en el Golfo Pérsico sigue siendo altamente volátil.

BBC

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FUENTE: BBC