Por la paz: así son los monjes budistas y el perro que caminan en Estados Unidos

El trayecto finaliza en Washington, D.C. Los monjes budistas y su perro caminan, observan y agradecen. Todo por la paz.

Un grupo de monjes budistas camina miles de kilómetros por la paz. Partieron desde Texas y avanzan rumbo a Washington para llegar el próximo 10 de febrero. No llevan pancartas ni consignas políticas. Solo pasos, silencio y presencia. A veces van descalzos. A su lado, un perro rescatado acompaña la travesía y atrae miradas en cada ciudad.

Todo por la paz La caminata comenzó el 26 de octubre de 2025 en Fort Worth, Texas. El trayecto total supera los 3.700 kilómetros. El objetivo no apunta a protestas ni reclamos. La intención es sembrar paz interior, compasión y unidad en cada comunidad que los recibe durante el recorrido. En la cuenta de Tik Tok @walkforpeaceusa podrás ver el día a día.

Embed - Budistas 2 El grupo pertenece a una congregación budista con base en Texas. Avanzan a ritmo lento y constante. En cada pueblo hacen pausas breves para meditar y dialogar con vecinos. No organizan actos masivos. El mensaje viaja con el ejemplo y la coherencia diaria.

La figura que lidera la caminata es Bhikkhu Pannakara. Su historia llama la atención. Fue ingeniero en Motorola durante años. Dejó la vida corporativa y eligió el camino espiritual. Hoy guía al grupo con disciplina, sencillez y una rutina marcada por el silencio.

Embed - Budistas Durante varios tramos, los monjes caminan sin calzado. Ese gesto busca reforzar la conexión con el entorno. El cuerpo siente el camino. El paso se vuelve consciente. Cada jornada termina con descanso austero y preparación para el día siguiente.