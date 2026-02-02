El error de los que vuelven al gym y cómo evitar las lesiones

Evitar lesiones no requiere rutinas complejas. Exige paciencia, progresión y atención al cuerpo. Empezar más lento en el gym suele llevar más lejos.

Empieza así. Enero, regreso al gym, pesas nuevas y ganas de cambiar el cuerpo. El plan suena perfecto, pero algo falla. A las pocas semanas aparece dolor, rigidez o una molestia que frena todo. No es mala suerte. Tampoco edad. Existe una causa repetida detrás de casi todas las lesiones al entrenar fuerza.

Qué hacer para evitar las lesiones en el gym El regreso masivo al gimnasio cada año deja un dato claro. Estudios sobre abandono deportivo muestran que más del 50 % deja de entrenar antes del tercer mes. El motivo principal no es falta de voluntad. Son dolores persistentes y lesiones leves que se ignoran hasta que obligan a parar. El cuerpo habla rápido cuando algo no va bien.

Una lesión surge cuando un tejido recibe una carga mayor a la que tolera. Músculos, tendones y articulaciones tienen límites. Si la exigencia supera ese margen, aparece el daño. A veces ocurre por un impacto puntual. Otras, por repetir el mismo gesto sin descanso. El resultado suele ser el mismo: dolor y pausa forzada.

El problema se agrava tras largos períodos sin estímulo físico. Sin cargas, los tejidos pierden resistencia. Al volver de golpe al entrenamiento intenso, el margen de adaptación es bajo. Esa combinación explica por qué tantos se lesionan en las primeras semanas del año, incluso con rutinas simples y pesos moderados.

El especialista en biomecánica John Grossmann lo resumió con una imagen clara en The Independent. Comparó la adaptación del cuerpo con los callos en las manos. Mucha fricción de golpe genera heridas. Una exposición gradual fortalece la piel. El principio se aplica igual al entrenamiento con pesas.