Madera, chapa o blindada: ¿cuál es la opción más segura para la puerta de entrada de tu casa?

El acceso principal a una vivienda es la primera línea de defensa contra la inseguridad. En este sentido los expertos revelan cuál es el material más seguro para la puerta de entrada.

En el caso de las puertas de madera , siguen siendo las favoritas de quienes priorizan el diseño tradicional. Su gran atractivo radica en la calidez visual que aportan y en su excelente capacidad como aislante acústico y térmico.

En cuanto a la seguridad, no todas protegen por igual. Su nivel de resistencia está directamente ligado a la densidad de la madera (si es maciza o hueca), al espesor de la hoja y a la complejidad del sistema de cerradura que se le instale. Para exteriores, las versiones estándar suelen quedarse cortas en protección frente a opciones más robustas.

Mientras que las puertas de chapa son una opción competitiva gracias a su durabilidad. Soportan de gran manera las inclemencias climáticas, los cambios bruscos de temperatura y la humedad, exigiendo muy poco esfuerzo en su mantenimiento a lo largo de los años.

Además, se trata de estructuras muy firmes, especialmente si vienen con refuerzos estructurales en su interior y cerrojos de alta calidad. El punto débil aparece en los modelos de gama baja: si la chapa es demasiado fina, la seguridad se reduce drásticamente.

Por último, las puertas blindadas son las que ofrecen máxima protección. Al fabricarse con placas de acero internas y sistemas de cerraduras multipunto, se convierten en un verdadero dolor de cabeza para cualquier intruso. Además, suelen ofrecer un gran aislamiento del frío, el calor y los ruidos de la calle.

Estas puertas tienen el nivel de seguridad más alto del mercado, aunque tiene una contrapartida: su costo económico. La inversión que requieren es significativamente mayor que la de sus competidoras.