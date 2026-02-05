Intentaron hackear la Cancillería y la SIDE habló de una ofensiva internacional

La SIDE informó que evitó un ataque DDoS contra el sitio de Cancillería y lo enmarcó en una campaña hacktivista internacional.

La Secretaría de Inteligencia de Estado informó este jueves que logró frustrar un intento de ataque informático contra el dominio oficial de la Cancillería argentina. La maniobra fue detectada y neutralizada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia antes de que pudiera generar interrupciones en los servicios públicos.

De acuerdo con el comunicado oficial, se trató de un ataque de tipo Denegación de Servicio Distribuido (DDoS), una modalidad que busca saturar los servidores para dejarlos fuera de funcionamiento. “El intento de agresión fue identificado de manera temprana y repelido con éxito mediante la activación inmediata de los protocolos de seguridad”, precisó el organismo, que destacó la intervención de equipos técnicos especializados.

Qué dice la SIDE Desde la SIDE vincularon el episodio con un escenario internacional más amplio. Según el informe, el ataque se inscribe en una “campaña coordinada de acciones hacktivistas” dirigida contra países que integran el denominado Board of Peace, un espacio impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En esa misma línea, el organismo de inteligencia señaló que en los días previos se registraron ofensivas digitales similares contra portales oficiales del gobierno de Albania, lo que permitiría identificar un patrón de ataques dirigidos a los Estados que forman parte de ese esquema internacional.

"La Argentina, en tanto miembro de este nuevo marco de cooperación orientado a la defensa de la estabilidad y el orden global, pasó a convertirse en uno de los blancos de esta ofensiva digital", advirtió la SIDE, que contextualizó el hecho en un escenario global atravesado por tensiones crecientes y conflictos geopolíticos.