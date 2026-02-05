Martín Candalaft habló tras ser brutalmente agredido por una mujer en plena calle: "Armado"

Martín Candalaft vivió un momento de extrema tensión en plena vía pública cuando fue agredido por sorpresa por una mujer. El video se volvió viral en las redes sociales y el propio comunicador decidió romper el silencio y publicó un contundente descargo.

"Ayer, mientras caminaba por la calle, una mujer me empujó y comenzó a golpearme e insultarme. Al mismo tiempo apareció un hombre grabando", comenzó escribiendo el periodista especializado en casos policiales y que trabaja en el programa de Mariana Fabbiani.

Luego dejó en claro que "luego la mujer desapareció. Yo solo esquivé los golpes. Creímos que era una persona desequilibrada. Ahora veo que era algo armado. Está investigando la justicia".

Martín Candalaft rompió el silencio tras ser agredido en la calle Captura de pantalla 2026-02-05 202535 Martín Candalaft fue agredido. Foto: X / @martincandalaft. El periodista confirmó que la denuncia ya está radicada y la mostró en redes: "Como queda claro en la denuncia, solo estaba caminando por la calle cuando una mujer me golpea al mismo tiempo que un hombre graba la situación. Nunca le pegaría a una mujer, por eso solo atiné a esquivar los golpes. Iremos hasta las últimas consecuencias para saber quién está detrás de esta maniobra".