Martín Candalaft fue agredido por una mujer en la vía pública y acusado de fuertes insultos: el polémico video

Se difundieron imágenes del periodista de policiales intentando eludir una situación de violencia en plena calle. La mujer lo acuso de haberle lanzado un insulto discriminatorio.

El periodista de policiales Martín Candalaft se convirtió en tendencia en las últimas horas, pero no por una de sus investigaciones, sino por un polémico video que lo muestra como protagonista de un tenso incidente callejero. Las imágenes, viralizadas a través de la cuenta @Pampa139 en X, muestran una secuencia de violencia verbal y física hacia el comunicador.

El video del momento Embed - Martín Candalaft fue agredido por una mujer en la vía pública y acusado de insultos: el polémico video En el clip se observa a una mujer fuera de sí, abalanzándose sobre el comunicador mientras terceras personas intentan intervenir para que el conflicto no pase a mayores. Entre gritos y manotazos, la mujer le recrimina una presunta agresión previa y un insulto racista.

"¿Quién te pensás que sos para decirme negra de m...?, sorete. Me empujaste y me dijiste 'negra de m...', sorete", le grita la mujer a Candalaft, quien retrocede constantemente buscando evitar el contacto físico.

Ante las acusaciones, el periodista intenta mantener la calma y se defiende ante los testigos presentes. En el audio del video se lo escucha decir claramente: "Yo no la toqué, señora", mientras otras personas que presenciaban el hecho repetían frases como "señora, basta" para intentar frenar los golpes dirigidos al cronista.

Candalaft en redes Embed - Martín Candalaft fue agredido por una mujer en la vía pública y acusado de insultos: el polémico video A raíz de la situación, el periodista se expresó en redes sociales e hizo énfasis en los momentos posteriores al hecho: "Este es uno de los videos que tiene la policía y la justicia. Se observa el momento en que salgo de un estacionamiento y unos 5 segundos después, la mujer corre atrás mío para agredirme".