"El que la arruinó fue él": el feroz descargo de Fernanda Iglesias contra Pablo Echarri por defender a Luciano Castro

Tras los dichos de Pablo Echarri en apoyo al galán, Fernanda Iglesias salió al cruce con acusaciones directas de infidelidad.

La interna feroz que rodea a Luciano Castro sumó un nuevo y explosivo round mediático. En esta oportunidad, las chispas saltaron luego de que Pablo Echarri decidiera romper una lanza por su colega, cuestionando duramente el tratamiento que la prensa le dio a la crisis del galán.

La palabra de Fernanda Iglesias contra Echarri. Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar: desde la pantalla de Puro Show, la periodista Fernanda Iglesias recogió el guante y arremetió con munición pesada contra el actor de Art, dejando en claro que la responsabilidad de este escándalo tiene un solo dueño.

La cruda respuesta de Fernanda Iglesias que descolocó a Pablo Echarri Iglesias se mostró totalmente indignada con la postura corporativa de Echarri, quien había tildado de "falta de respeto" el asedio periodístico sobre su amigo. Sin vueltas, la panelista disparó una frase que resonó en todo el estudio: “Él dice que le faltamos el respeto a Luciano Castro y Luciano Castro fue el primero en faltarle el respeto a su novia. Quiero decirle eso, para que quede claro”.

portada luciano castro (6) Luciano Castro sigue bajo la lupa de la prensa tras los rumores de infidelidad sistemática. Captura de pantalla El Trece Para la integrante de Puro Show, el intento de victimización del actor no tiene lugar ante las pruebas de sus deslices amorosos que dinamitaron su vínculo con Griselda Siciliani.

Pablo Echarri en Puro Show Pablo Echarri cuestionó a los medios por el trato que recibió su amigo durante la crisis. Captura Eltrece Ante la pregunta de si sentía culpa por el desenlace de la historia, la periodista fue tajante y redobló la apuesta: “A mí me dijeron si no me arrepentía de haber arruinado una pareja y el que la arruinó fue él”. Con esta declaración, Iglesias buscó desactivar cualquier intento de culpar a la prensa por la exposición de los chats y audios que terminaron por sentenciar la relación del protagonista.