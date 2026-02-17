El programa de Moria Casán fue nuevamente noticia luego de que Amalia Díaz Giñazú hizo una comparación que se viralizó.

El programa de Moria Casán volvió a estar en el foco de la polémica luego de las declaraciones que realizó Amalia Díaz Giñazú, quien forma parte del panel del programa de las mañanas de El Trece. La panelista opinó sobre Yanina Latorre y terminó haciendo una comparación con Adolf Hitler.

Todo comenzó cuando estaban tratando el tema de la furiosa pelea entre la conductora de América y Beto Casella. Nazarena Di Serio se comunicó con la expanelista de LAM y le dedicó un mensaje especial a Díaz Giñazú que no quisieron compartir al aire.

Allí Amalia Díaz Giñazú interrumpió a la conductora y apuntó contra Yanina: "Ya me lo dijo, pero hay enemigos que no están a la altura del conflicto. La gente que critica a otra gente por pensar diferente me parece demagoga".

La panelista comparó la llegada de Yanina Latorre a la televisión con Adolf Hitler Una panelista de El Trece comparó a Yanina Latorre con Adolf Hitler y generó escándalo "Los que sabemos de televisión y nos formamos en esto, nos dedicamos a esto. Sabemos porque no fuimos al pepe a estudiar, a formarnos, ni llegamos por cualquier cosa", expresó en otra parte. Luego llegó la comparación con Hitler y Naza Di Serio no estuvo de acuerdo: "Llegar no significa que llegues de manera legítima, llegar llega cualquiera. Hitler también llegó".