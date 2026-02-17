En la previa del debut: el programa de Beto Casella tendría su primera baja debido a un fuerte escándalo

Beto Casella se prepara para debutar en la pantalla de América y su llegada viene con grandes incovenientes.

Beto Casella se está preparando para debutar en la pantalla de América con un programa renovado y que promete arrasar. Sin embargo, comenzó a circular el rumor de que ya tendría una fuerte baja en lo que respecta a su equipo de panelistas.

Carlos Monti fue quien dio la información en su programa que se emite por la TV Pública y soprendió: "No arrancó Beto y ya hay una baja en el equipo. Joe Fernández no va a estar en el programa, tampoco es que iba a estar todos los días".

Todo este tema surgió luego de los polémicos dichos de Joe Fernández contra Valentín, un joven bailarín del Teatro Colón: "Es como todo, que no participe en el arranque de esta semana y si la cosa se calma...".

Polémica en la previa del inicio del programa de Beto Casella En la previa del debut: el programa de Beto Casella tendría su primera baja tras un fuerte escándalo "De alguna manera se están viendo las consecuencias de todo esto", comentó el conductor de TV Pública. Beto Casella habló en la previa del debut y se refirió justamente a esta decisión con Joe Fernández.